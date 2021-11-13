自己的孫子自己懷！罕病女兒天生沒子宮　54歲媽媽幫她生

▲ 懷特與懷孕的媽媽阿諾德。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名女子懷特（Meagan White）因罹患罕見疾病，無法懷孕，但她始終希望能和丈夫生兒育女。她54歲的母親阿諾德（Maree Arnold）已經過了更年期，為了一圓女兒為人母的夢想，決定親自當她的代理孕母，而今已經懷孕30周，將在明年1月生下自己的孫子。

《太陽報》13日報導，懷特17歲時被診斷出名為苗勒管發育不全（MRKH）的罕見疾病，天生沒有子宮，無法生育。現年28歲的她有護理背景，先前曾尋求一名加拿大代理孕母幫助，但她在懷孕21周時不幸流產，令懷特越來越擔心自己可能永遠無法當媽。

懷特說明，十幾歲時因一直等不到月經來報到，前往就醫才發現罹患MRKH，出生時便沒有子宮，永遠不可能有月經，但卵巢功能正常，因此可在代理孕母的幫助下擁有孩子。當時她只是個少女，並沒有想太多，直到她在2015年認識現在的丈夫克雷德（Clayde），才意識到自己多想成為母親。

在克雷德的支持之下，他們開始研究代孕，2018年1月透過相關機構找到一名加拿大自願者艾莉森（Allison），她在2019年12月懷孕，但隔年3月得知她腹中的女嬰沒有腎臟，無法存活，令懷特夫婦非常傷心，加上新冠疫情爆發，無法出國尋找代理孕母，讓他們一度灰心想放棄。

阿諾德原先以為自己年紀太大，不適合懷孕，但經過法律、醫學及心理評估，醫師認為，由她來代孕確實可行。她已是五個孩子的媽，也已經過了更年期，因此必須接受一連串藥物治療，並增厚子宮內膜，經歷三次失敗，終於在第四次胚胎移植後成功懷孕。

阿諾德表示，「這對我來說是一次特別的經歷，能幫助我的女兒讓我欣喜若狂。我認為現代人懷孕的方式有很多，而這只是一種不同的選擇。」她上一次懷孕已是22年前，體力上確實比較吃不消，但她還是能起床走動、做點家事，即將在明年1月剖腹產，生下女兒的孩子，全家人都引頸期盼新生命的到來。

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