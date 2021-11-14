氣候政策遭質疑　澳洲：「2030減排」目標不變並盼超前

▲澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）等數名部長表示，澳洲2030減排的目標不變。（圖／路透）



中央社墨爾本14日綜合外電報導

澳洲數名部長今天表示，澳洲2030年的減少溫室氣體排放目標不變，政府更將致力超前這一時程，但未透露是否將更新目標，以配合剛閉幕聯合國氣候峰會的要求。

在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）昨天落幕，所達成協議首度聚焦化石燃料這項全球暖化主要驅動力量，並敦促各國於2022年前提出更強硬的排放承諾等。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與能源部長泰勒（Angus Taylor）於COP26會議結束後，在聯合聲明中表示：「澳洲的2030年目標不變，我們將致力達成並超越它。」

澳洲目前承諾，將在2030年前減少26%至28%的溫室氣體排放。

非政府組織「氣候行動網」（Climate Action Network）人士因坎培拉當局的「超糟氣候變遷政策」，將世界上最大煤炭和天然氣生產國之一的澳洲形容為聯合國會談的「巨型化石」。

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）採納2050年前淨零碳排目標，但表示不會就此立法。（圖／路透）



澳洲總理莫里森（Scott Morrison）採納2050年前淨零碳排目標，但表示不會就此立法，他並拒絕參與一項歐盟和美國領銜的全球承諾，即在2030年前將甲烷排放量減少30%。

在2013年至2016年擔任澳洲環境部長的現任衛生部長韓特（Greg Hunt），今天拒絕回應澳洲是否會更新氣候目標。

他告訴澳洲廣播公司（ABC）節目Insiders：「我們已經設定目標。但我們將持續更新我們的預期計畫。」

面對進一步追問，韓特換了另一種說法，引用莎士比亞劇本「亨利四世」的台詞，他說：「我從未承諾過支付予你，但我現在在此支付雙倍報酬。」這句話意味不給出過多承諾，而實際表現超出所期。