火辣人妻上健身房遭男「緊盯渾圓形狀」　她超直白1句回嗆！網讚爆

記者張寧倢／編譯

美國私人健身教練雅拉貢（Heidi Aragon）在TikTok上傳一段影片，原本拍攝用意是要記錄訓練過程，沒想到當天健身房出現一名男子不斷緊盯著她看，雅拉貢最後受不了跟他「正面對質」，影片也意外成為鐵證。

根據Yahoo Style CA報導，雅拉貢在9日上傳的影片中描述了她在健身房被陌生男子狂盯的經歷，影片中身穿綠色上衣的男子一邊運動一邊注視著雅拉貢，讓她感到非常不舒服，勉強做完一組訓練後，她趁休息時直接面向男子，用眼神狠狠地瞪了回去，甚至叫老公到她身邊鍛鍊，但男子還是沒有收回他無禮的視線。

▲女教練去健身房遇到一名陌生男子視線緊盯，她的應對獲得網友大力讚賞。（圖／翻攝自TikTok／fit_with_heidi，下同）

雅拉貢在字幕上寫道，原以為男子這下子明白她的意思了，所以雅拉貢試圖繼續運動，但最後她真的覺得受夠了，就走過去和他說，「如果你想在這個角落訓練，就別再盯著我看，別讓我覺得不舒服。」不料，男子聲稱自己只是看看四周，並沒有在看她。雅拉貢直接回嗆，自己手上握有證據，他根本無法狡辯，「我有把我的訓練過程錄起來，而且都有拍到你。」果然男子一聽就立刻閉嘴。

▲雅拉貢一度試圖繼續運動或冷眼瞪回去，最後真的忍無可忍，才與男子正面對質。

影片上傳後引起眾多女性網友的共鳴，「她顯然只是想安靜地訓練」、「這就是為什麼我害怕去健身房，我只會在我房間運動」、「有些人去健身房的目的根本就是錯的，這就是為什麼我無法享受在健身房訓練」、「妳和他正面對質太讚了！這種男人去健身房只是為了盯著女人看，很常遇到這種人。」

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