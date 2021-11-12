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小鮮肉健身房烤箱全裸昏睡　色男忍不住低頭XX下場曝光

▲桃園市馬姓男子前年4月間在中壢區某健身房運動，在烤箱內見某男子裸睡且下體勃起，竟乘機低頭口交，男子被驚醒後馬男迅速撤離，事後被報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市馬姓男子前年4月間在中壢區某健身房運動，在烤箱內見某男子裸睡且下體勃起，竟乘機低頭口交，男子被驚醒後馬男迅速撤離，事後被報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市馬姓男子2019年4月間在中壢區某健身房運動，事後在烤箱內見一名年輕男子全裸昏睡，刻意坐在身旁，見男子下體勃起，竟起色心乘機口交得逞，男子驚覺下體溫熱，馬男立即起身撤離，事後男子通知健身房工作人員報警提告。桃園地院審理時，馬坦承犯行但否認乘機性交，由於馬男事後積極與男子調解，並以40萬元和解，法官審結依乘機性交罪判處1年8月有期徒刑，緩刑3年，還可上訴。

檢警調查，馬姓男子是中壢區健身房會員，2019年4月5日上午11時許進入健身房運動，接近中午時進入烤箱，見1名年輕男子獨自在烤箱室內木階上倒臥全裸昏睡，且下體有勃起狀態，馬見四下無人起色心，先觸碰其腳底見其無反應，竟大膽低頭為其口交約1至2分鐘。男子感覺下體濕熱驚醒，馬男見事跡敗露立即起身離開，並趕往旁邊蒸氣室，男子不甘受辱趕緊向工作人員通報，並報警提告。

馬男在檢方複訊時坦承犯行不諱，但否認有乘機性交行為，檢方根據告訴人指證，與現場監視畫面佐證，偵結依妨害性自主罪嫌將馬男提起公訴。

桃園地院法官審理時，馬男坦承有為男子口交之犯行，但否認有任何乘機性交之犯行，辯稱：當時進入烤箱室後看到告訴人全裸昏睡，後來看到告訴人下體勃起乃起色心，才去觸摸其腳底，後來看到並無反抗，才慢慢摸腿，這段過程告訴人沒有反抗，確認其是清醒的，才進行口交，對方應該也是有意願的。

告訴人則證稱，當時運動完後，沖洗完後去烤箱室放鬆拉筋，當時是全裸進去，沒有帶毛巾，烤箱室僅他一個人。後來比較疲倦就往後躺，印象中有睡著，突然覺得有人在觸碰其下體，眼睛睜開就看到一個男生的頭迅速從我的下體離開，因烤箱空間並不大，對方比較高壯，當下被驚醒時衝到隔壁蒸氣室，因為看到下體有唾液，希望趕快沖洗掉。

法官審酌，馬男趁被害人昏睡處於無法抗拒的狀態，以口吸吮其生殖器性交得逞，馬男事後已與告訴人以40萬元達成和解，並已支付30萬元，告訴人也已撤回刑事附帶民事訴訟，可見馬犯後亦非全無悔意，並積極彌補過錯；法官審結依乘機性交罪，判處馬男1年8月有期徒刑、緩刑3年，緩刑期間責付保護管束，自本判決確定之日起1年內，接受20小時之法治教育課程，本案還可上訴。

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