高端3批24萬劑期效只到月底　最近一批今天就到期

記者黃翊婷／綜合報導

政府先前自購的59.4萬劑AZ疫苗，因為將在11月30日到期，引發外界對於即期疫苗的關注。而國產高端疫苗似乎也有即期品，根據食藥署資料顯示，高端疫苗有3批在今年9月28日、29日才完成封緘，共有23萬7200萬劑，效期只到今年11月17日、20日和24日，也就是說，最近一批今日（17日）就已經到期，另外兩批則將在月底過期。

▲高端疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

衛福部食藥署日前把高端疫苗的效期從6個月延長為9個月，加上先前的AZ即期品爭議，進而引發外界質疑高端是否也有即期品。根據食藥署資料顯示，高端有3批（批號SP2102V、SP2104V、SP2103V）近24萬劑分別在今年11月17日、20日和24日過期，其他批次則是出現從完成封緘到有效期限「超過半年」，疑似已經延長效期。

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對此，食藥署研檢組許家銓科長表示，之前已經貼了6個月效期，就不可能改標籤，如果已經貼了就沒辦法改，即期的貨都在疾管署手上，如果真的過期，就要看他們怎麼處理。至於有幾批完成封緘到有效期超過半年的疫苗，他也說明，有些是核定效期9個月以後才放行，那就是9個月，效期到明年2月、5月都有。

而針對2102V至2104V這3批將於11月到期的疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，高端有送檢驗封緘，但非提供給指揮中心的疫苗，也就是說，並未用於國內疫苗接種。莊人祥也表示，指揮中心目前取得的高端疫苗會在年底前到期，僅剩大約800多劑。

▼高端疫苗有3批次面臨即期問題。點圖可放大。（圖／翻攝食藥署網站）