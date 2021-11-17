獨／不讓護國舞小姐重演　警對金芭黎幹部狂講3分鐘：這事很重要

記者吳奕靖／高雄報導

八大復業首日，高雄市警察局長黃明昭臨時加碼行程，原本只會前往大帝國舞廳，但沒想到卻又前往了金芭黎，而且還找來舞廳幹部，特別提醒他們過年快到了，防疫一定要做好，因為不少台商即將返國，原來黃明昭可是沒忘記去年一名武漢台商確診，還偷跑到金芭黎消費，被人檢舉才揭露整起件事，而這名檢舉人還被網友稱為「護國舞小姐」，於是特別前往該酒店提醒業者勿放鬆防疫。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

16日晚間十一點，高雄市警察局苓雅分局的員警前往大帝國舞廳臨檢，依照原本的行程規劃，高雄市警察局長黃明昭會親自到場，原本以為他在接受媒體採訪之後會離開，但沒想到他竟然臨時加碼行程，繼續往金芭黎舞廳前進，也沒有知會媒體記者。

▲局長黃明昭（左二）跟酒店幹部叮嚀防疫措施一定要做好，因應台商春節提前返台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳，局長黃明昭（右二）臨時加碼行程 。（圖／記者吳奕靖攝）

他在苓雅分局長梁東山的陪同下，進到了金芭黎舞廳，就在酒店幹部出現在他眼前時，黃明昭先是詢問了舞廳是不是有2張營業登記證的事情，話鋒一轉，他跟酒店幹部提到「一些國家的疫情還在持續，都是Delta變異種，雖然台灣邊境管得很嚴，但是過年要到了，台商陸續要回來了，我們的防疫旅館已經訂到客滿，沒有位置了，這裡是他們回來絕對會來消費的地方，所以你們防疫一定要做好、一定要確實以及落實」。

酒店幹部想了一下，就說我們過年期間生意⋯，不過話還沒說完，黃明昭接著說：「沒啦！這個今年都會提早回來，為了要防疫，要這個7+7，或是10+4，兩個禮拜才能出來，所以有些人會提早回來，重獲自由絕對會來這裡消費，所以你們防疫部分要做好」。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

事後詢問黃明昭爲何要親自來到金芭黎交代這件事，他表示「有些特定場所，是會發生群聚感染問題，所以我們特別提醒業者」，雖然回答簡略帶過，不過私下詢問局長幕僚，為何會臨時加碼行程，在解封首日一定要來金芭黎，原來他記得去年高雄市過年期間，一名武漢台商回到高雄卻隱匿病情，還前往金芭黎消費，被高雄市衛生局公布之後，引發社會輿論譁然，雖然黃明昭當時還未接任高雄市警察局長，他還是記取去年這件事才會特別來叮嚀，要業者一起做好防疫。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）