　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／不讓護國舞小姐重演　警對金芭黎幹部狂講3分鐘：這事很重要

記者吳奕靖／高雄報導

八大復業首日，高雄市警察局長黃明昭臨時加碼行程，原本只會前往大帝國舞廳，但沒想到卻又前往了金芭黎，而且還找來舞廳幹部，特別提醒他們過年快到了，防疫一定要做好，因為不少台商即將返國，原來黃明昭可是沒忘記去年一名武漢台商確診，還偷跑到金芭黎消費，被人檢舉才揭露整起件事，而這名檢舉人還被網友稱為「護國舞小姐」，於是特別前往該酒店提醒業者勿放鬆防疫。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

16日晚間十一點，高雄市警察局苓雅分局的員警前往大帝國舞廳臨檢，依照原本的行程規劃，高雄市警察局長黃明昭會親自到場，原本以為他在接受媒體採訪之後會離開，但沒想到他竟然臨時加碼行程，繼續往金芭黎舞廳前進，也沒有知會媒體記者。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲局長黃明昭（左二）跟酒店幹部叮嚀防疫措施一定要做好，因應台商春節提前返台       。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳，局長黃明昭（右二）臨時加碼行程 。（圖／記者吳奕靖攝）

他在苓雅分局長梁東山的陪同下，進到了金芭黎舞廳，就在酒店幹部出現在他眼前時，黃明昭先是詢問了舞廳是不是有2張營業登記證的事情，話鋒一轉，他跟酒店幹部提到「一些國家的疫情還在持續，都是Delta變異種，雖然台灣邊境管得很嚴，但是過年要到了，台商陸續要回來了，我們的防疫旅館已經訂到客滿，沒有位置了，這裡是他們回來絕對會來消費的地方，所以你們防疫一定要做好、一定要確實以及落實」。

酒店幹部想了一下，就說我們過年期間生意⋯，不過話還沒說完，黃明昭接著說：「沒啦！這個今年都會提早回來，為了要防疫，要這個7+7，或是10+4，兩個禮拜才能出來，所以有些人會提早回來，重獲自由絕對會來這裡消費，所以你們防疫部分要做好」。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

事後詢問黃明昭爲何要親自來到金芭黎交代這件事，他表示「有些特定場所，是會發生群聚感染問題，所以我們特別提醒業者」，雖然回答簡略帶過，不過私下詢問局長幕僚，為何會臨時加碼行程，在解封首日一定要來金芭黎，原來他記得去年高雄市過年期間，一名武漢台商回到高雄卻隱匿病情，還前往金芭黎消費，被高雄市衛生局公布之後，引發社會輿論譁然，雖然黃明昭當時還未接任高雄市警察局長，他還是記取去年這件事才會特別來叮嚀，要業者一起做好防疫。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

 

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
温貞菱斷開金鐘視帝！　7年戀「分手原因曝光」
貴婦鬧微風遭銬「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良
周玉蔻「1證據」揭顏寬恒住七期別墅　6千萬起跳
快訊／連千毅被判有罪！　黑衣人照片恐嚇客戶
又現鐵鎚惡煞！　戴安全帽穿雨衣砸爛2車
已婚女議員夜會男議員　他周旋2女！上摩鐵被直擊
黃尚禾爆「還在處理分手」就交往李千那！　舊愛合照刪光
遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應：只是在玩
AZ混打第2劑怎選　醫揭「清燉或紅燒牛肉麵」：懂了吧
李千那爆假戲真做黃尚禾！　保時捷載回家「恩愛16hrs」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士停車擋生意！　攤販姊妹花怒譙「不肖子、垃圾餒」慘了

貴婦大鬧微風遭銬尖叫「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良

國道北上凌晨4車連環撞1死1傷　搶救畫面曝光

快訊／現主時二審宣判！以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新竹驚現鐵鎚惡煞砸車！戴安全帽穿雨衣毀2車　苦主嚇壞急報警

獨／不讓護國舞小姐重演　警對金芭黎幹部狂講3分鐘：這事很重要

直擊高雄八大解封首日！舞小姐走鄰家小妹風　曝疫情身材慘走鐘

酒店解禁！巨乳長腿辣妹排排站　客人小黃卡拿不出海八恐遭裁處

貴婦大鬧微風南山影片曝！退7萬大衣亂場被上銬　律師譏巨嬰

國一北上死亡車禍！深夜4車連環撞　貨車駕駛遭夾擊當場不治

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

騎士停車擋生意！　攤販姊妹花怒譙「不肖子、垃圾餒」慘了

貴婦大鬧微風遭銬尖叫「我要回大陸」　業者喊告！她嗆：無良

國道北上凌晨4車連環撞1死1傷　搶救畫面曝光

快訊／現主時二審宣判！以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新竹驚現鐵鎚惡煞砸車！戴安全帽穿雨衣毀2車　苦主嚇壞急報警

獨／不讓護國舞小姐重演　警對金芭黎幹部狂講3分鐘：這事很重要

直擊高雄八大解封首日！舞小姐走鄰家小妹風　曝疫情身材慘走鐘

酒店解禁！巨乳長腿辣妹排排站　客人小黃卡拿不出海八恐遭裁處

貴婦大鬧微風南山影片曝！退7萬大衣亂場被上銬　律師譏巨嬰

國一北上死亡車禍！深夜4車連環撞　貨車駕駛遭夾擊當場不治

高鐵「敬老愛心票」購買管道再＋1！即日起自動售票機也能買

經長回應環團三接替代方案　王美花：遷台北港須耗時11年

28歲小學保健室女老師「兼差下海賣」！時間管理被抓包　下場曝

220.5萬起！新Volvo XC60雙車型上市　升級Google影音、數位儀表

春節返台集檢所14天改7天「可退款」　同狀況有15人

阿北騎自行車路上迷航12小時　警用人臉辨識系統助返家

騎士停車擋生意！　攤販姊妹花怒譙「不肖子、垃圾餒」慘了

LINE用起來卡卡、無法顯示圖片？　官方曝4招解決異常

《天堂W》上市引爆全球課金大戰…從系列作看隱藏土豪狂撒億元玩遊戲

Rosé開箱秒殺的Tiffany X Supreme　3件收藏讓粉絲羨慕不已

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

火爆男抄棍棒揍騎士　遭「辣椒水逆襲」崩潰喊告

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

巨乳長腿辣妹排排站　海八男客拿不出小黃卡

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

張敦量牽連　博弈同業急關站跑路

轉傳吳夢夢A片「不射挑戰」　6男全起訴

曠職1天「被扣9900元」　檳榔西施氣炸申訴

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

4煞球棒狠砸賓士　車主老公是警察

女清潔員嗆列車長　全因未協助播音

更多熱門

相關新聞

大陸今日降到個位數　大連超級毒王引爆群體

大陸今日降到個位數　大連超級毒王引爆群體

大陸本波本土疫情趨緩，據大陸衛健委17日通報，16日新增本土感染9例。自4日大連市公布第1例確診病例以來，截至15日24時，本輪疫情確診病例已累計達267例。陸媒梳理發現，大連疫情出現「超級傳播者」，同一傳播鏈上至少已確診26人。

直擊高雄八大復業首日　舞小姐走鄰家小妹風

直擊高雄八大復業首日　舞小姐走鄰家小妹風

巴西縮短追加劑時間　18歲以上全接種

巴西縮短追加劑時間　18歲以上全接種

高端3批24萬劑期效只到月底

高端3批24萬劑期效只到月底

「明年絕無法脫口罩」原因曝　醫：等混打值得

「明年絕無法脫口罩」原因曝　醫：等混打值得

關鍵字：

高雄苓雅護國舞小姐高雄市警察局黃明昭新冠肺炎疫苗金芭黎台商武漢

讀者迴響

熱門新聞

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

李千那爆假戲真做黃尚禾！

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面