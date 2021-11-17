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「明年絕無法脫口罩」原因曝　醫揭最慘情況：等混打值得

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男分析，台灣疫情最慘情況就是變成下一個新加坡，台灣有700萬人打兩劑AZ，還有100萬人打高端，再加上沒辦法打到兩劑7成5，明年絕對無法脫下口罩，明年疫情再起的時候，大家就會知道等待混打疫苗是值得的。

沈政男16日在臉書說，台灣剩下的唯一疫情考驗就是打開國門，屆時疫情會有怎樣的變化？8個字「鬆鬆緊緊、開開關關」，當然最高理想是「國境解封仍能清零」，這完全可能，就看大家有沒有決心。

沈政男表示，最慘就是變成下一個新加坡，每日新增數千，死亡十幾，然後醫療幾近崩潰；當然最可能就是介於中間，變成現在的日本，如果變成現在的日本，大家可不可以接受？

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▼全台仍維持二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼防疫,人潮,口罩,街頭,鬧區,下班人潮。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男指出，日本16日新增74例確診，換算成台灣人口只有15例，這是難以想像的低，如何解釋這麼低的數字？7成5的mRNA兩劑覆蓋率＋全民戴口罩＋國境封鎖。

沈政男說，Delta約在今年7月進去日本，同時又有東奧，因此日本在7、8月新增衝上高峰，然後東奧結束了，再加上疫苗覆蓋率提升了，於是高峰過去，在9月逐漸下降，一直到降到現在，還在往下降。

沈政男認為，當然很重要的一點是，日本沒有因為打了疫苗就鬆懈防疫，大家還是把口罩戴得很緊；日本現在應該怎麼做？應該走向清零，但他們從無此種企圖，因此也不會這麼做。

沈政男寫道，如果是台灣，接下來就會發動精準疫調，把剩下的零星傳播鏈完全切斷，達到清零，所以說日本是明年台灣最可能發生的劇本。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.42%、第2劑42.86%。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

沈政男表示，但有一個問題，台灣有700萬人打兩劑AZ，還有100萬人打高端，再加上台灣沒辦法打到兩劑7成5，因此保護力會比日本低將近2成，所以說明年你絕對無法脫下口罩。

沈政男提到，至於國境解封，目標當然是打滿兩劑就不用入境檢疫，直接可以趴趴走，但必須密集篩檢，就看密集篩檢能否及時捕捉漏網病毒；如果密集篩檢入境旅客，不至於造成社區大爆發，那麼內用與群聚就不會受影響。

沈政男指出，但如果造成新增明顯增加，那麼內用會停掉，娛樂場所也會關閉，再來是國門又會關起來，最後必要時再度警戒升級，這就是他想到的國境解封劇本；所以說，如果能把集體保護力弄到最高，那麼社區就越安全，否則就必須使用非藥物防疫手段來彌補，比如禁內用與限制群聚什麼的。

沈政男說，現在還沒打第二劑AZ的人，有機會混打了，你們沒有在第一時間衝去吃第二碗陽春麵（指AZ），是正確選擇！因為那些急著去吃的人，不是保護力已經開始下降，就是一開始的保護力就不夠高。

「沒吃第二碗陽春麵，回報就是：牛肉麵就要端上桌了。」沈政男寫道，有人在問混打第二劑該怎麼選擇？很簡單，「BNT是清燉牛肉麵，莫德納是紅燒牛肉麵，這樣應該聽得懂了吧。打高端等於是吃到滷肉飯了，進到麵店卻點滷肉飯，當然也是你的自由。」

指揮中心規劃，第15輪開放混打，BNT、莫德納兩種疫苗都會納入。發言人莊人祥提到，目前接種AZ第一劑且符合第二劑資格約97萬人，這些人屆時可以選擇第二劑打AZ，或者混打BNT、莫德納，有三種選擇。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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