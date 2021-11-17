「明年絕無法脫口罩」原因曝　醫揭最慘情況：等混打值得

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男分析，台灣疫情最慘情況就是變成下一個新加坡，台灣有700萬人打兩劑AZ，還有100萬人打高端，再加上沒辦法打到兩劑7成5，明年絕對無法脫下口罩，明年疫情再起的時候，大家就會知道等待混打疫苗是值得的。

沈政男16日在臉書說，台灣剩下的唯一疫情考驗就是打開國門，屆時疫情會有怎樣的變化？8個字「鬆鬆緊緊、開開關關」，當然最高理想是「國境解封仍能清零」，這完全可能，就看大家有沒有決心。

沈政男表示，最慘就是變成下一個新加坡，每日新增數千，死亡十幾，然後醫療幾近崩潰；當然最可能就是介於中間，變成現在的日本，如果變成現在的日本，大家可不可以接受？

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▼全台仍維持二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男指出，日本16日新增74例確診，換算成台灣人口只有15例，這是難以想像的低，如何解釋這麼低的數字？7成5的mRNA兩劑覆蓋率＋全民戴口罩＋國境封鎖。

沈政男說，Delta約在今年7月進去日本，同時又有東奧，因此日本在7、8月新增衝上高峰，然後東奧結束了，再加上疫苗覆蓋率提升了，於是高峰過去，在9月逐漸下降，一直到降到現在，還在往下降。

沈政男認為，當然很重要的一點是，日本沒有因為打了疫苗就鬆懈防疫，大家還是把口罩戴得很緊；日本現在應該怎麼做？應該走向清零，但他們從無此種企圖，因此也不會這麼做。

沈政男寫道，如果是台灣，接下來就會發動精準疫調，把剩下的零星傳播鏈完全切斷，達到清零，所以說日本是明年台灣最可能發生的劇本。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.42%、第2劑42.86%。（圖／記者呂佳賢攝）

沈政男表示，但有一個問題，台灣有700萬人打兩劑AZ，還有100萬人打高端，再加上台灣沒辦法打到兩劑7成5，因此保護力會比日本低將近2成，所以說明年你絕對無法脫下口罩。

沈政男提到，至於國境解封，目標當然是打滿兩劑就不用入境檢疫，直接可以趴趴走，但必須密集篩檢，就看密集篩檢能否及時捕捉漏網病毒；如果密集篩檢入境旅客，不至於造成社區大爆發，那麼內用與群聚就不會受影響。

沈政男指出，但如果造成新增明顯增加，那麼內用會停掉，娛樂場所也會關閉，再來是國門又會關起來，最後必要時再度警戒升級，這就是他想到的國境解封劇本；所以說，如果能把集體保護力弄到最高，那麼社區就越安全，否則就必須使用非藥物防疫手段來彌補，比如禁內用與限制群聚什麼的。

沈政男說，現在還沒打第二劑AZ的人，有機會混打了，你們沒有在第一時間衝去吃第二碗陽春麵（指AZ），是正確選擇！因為那些急著去吃的人，不是保護力已經開始下降，就是一開始的保護力就不夠高。

「沒吃第二碗陽春麵，回報就是：牛肉麵就要端上桌了。」沈政男寫道，有人在問混打第二劑該怎麼選擇？很簡單，「BNT是清燉牛肉麵，莫德納是紅燒牛肉麵，這樣應該聽得懂了吧。打高端等於是吃到滷肉飯了，進到麵店卻點滷肉飯，當然也是你的自由。」

指揮中心規劃，第15輪開放混打，BNT、莫德納兩種疫苗都會納入。發言人莊人祥提到，目前接種AZ第一劑且符合第二劑資格約97萬人，這些人屆時可以選擇第二劑打AZ，或者混打BNT、莫德納，有三種選擇。

►本文獲得沈政男醫師授權。