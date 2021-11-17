直擊高雄八大解封首日！舞小姐走鄰家小妹風　曝疫情身材慘走鐘

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

八大行業復業首日，高雄市警方恢復常態式臨檢，就在16日晚間前往苓雅區知名2間大型酒店來臨檢，雖然過程跟過往程序僅多了查驗防疫小黃卡之外，但最大的改變卻是不見小姐過往大秀身材，反而是包得緊緊的，讓員警看到這一幕，私下表示這群八大的小姐們的身材在停業期間，可能也成了「另類受害」。

16日晚間十一點，高雄市苓雅分局的警力就前往了轄區的大帝國舞廳來進行臨檢，員警一到之後，舞廳小姐就從二樓內的包廂被請到了一樓的舞池中央，逐一的進行身份核對，而高雄市衛生局的人員也特別搭配這次的臨檢，因為除了查驗身份之外，另外也要查核小姐們的疫苗「小黃卡」，雖然臨檢程序僅多了這一道，其他都跟過去一樣，不過復業首日卻是不見過往小姐穿起「大秀身材」的服裝，而是不少人選擇「包緊緊」。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢大帝國舞廳 。（圖／記者吳世龍攝）

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢大帝國舞廳 。（圖／記者吳世龍攝）

結束大帝國舞廳的臨檢之後，隨後苓雅分局的警力轉往了金芭黎舞廳，同樣的臨檢過程，但有趣的事的，這裡的小姐也跟大帝國舞廳的小姐一樣，不少人也是選擇穿起了長裙、牛仔褲，不說似乎還真的滿像來舞廳包廂唱歌的穿著，而不像是八大行業過往印象的穿著。

2間舞廳臨檢近百位的小姐，看到這一幕，相對過往清涼火辣的穿著，也讓員警私下感嘆，小姐們在停業期間「不排除」經濟收入短缺之外，就連身材也成了疫情下「另類受害」的一部分。

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢金芭黎舞廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八大復業首日，高雄市警方臨檢大帝國舞廳 。（圖／記者吳世龍攝）