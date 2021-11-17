「非莫不打」變了！台大仁醫揭這疫苗快被預約光　莫德納還剩很多

記者陳俊宏／綜合報導

「非莫不打」變了！台大醫院婦產科仁醫施景中分享現在「AZ疫苗幾乎都被預約光了，但莫德納的門診卻門可羅雀」，說實在，「我也不能了解民眾對疫苗想法為什麼會變這麼多，只期望大家趕緊來打一打，應付下一波可能的疫情。」

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.42%、第2劑42.86%。（圖／記者呂佳賢攝）



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施景中16日在臉書說，15日到院內銀行辦手續，碰到院內師長，「她要我在門診鼓勵孕婦施打COVID-19疫苗，現在疫苗供應充足，但打氣遠遠不如從前。」

施景中表示，「她又跟我說了一個奇特的現象」，以前許多人是非莫德納疫苗不打，但現在反倒AZ疫苗幾乎都被預約光了，但莫德納的門診卻門可羅雀。

「我問為什麼。」施景中指出，老師回答，「不是太清楚啊，可能很久沒有COVID-19的災情了，新聞沒得報，只好報疫苗相關的合併症。新聞常在說莫德納可能引起的心肌炎，可能因此導致乏人問津。」

施景中寫道，其實許多人都已開始憂心，隨著耶誕假期和農曆春節的到來，一定會有大量的回國人潮；台灣的零本土病例太久，很多人早已失去戒心，當初有疫情排不到疫苗還出國打，現在有疫苗卻再也不想打了。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



施景中說，台灣現在完整接種人數剛破1000萬（42.6%），比起歐美各國、鄰近的日本（75.9%），南韓（77.6%）還差一大截，「我們還要加強。」

施景中表示，和老師又聊到，國外很多餐廳都是要出示打過兩劑疫苗才能入內用餐，用這方法來提高打疫苗人氣，但台灣真可能這樣做嗎？老師說，「如果政府真的這樣做，難保又許多人要上街對抗政府了。」

施景中認為，疫苗當然不是萬靈藥，看現在世界各國疫情就知道，但起碼是自我保護、並可早日回到正常日子的護身符，「說實在，我也不能瞭解民眾對疫苗想法為什麼會變這麼多，只期望大家趕緊來打一打，應付下一波可能的疫情。」

有網友留言，很多人10月底才打第一劑莫德納，還沒隔4周，不能打第二劑的。施景中回，台大門診莫德納第一劑名額也很空。

▼施景中貼出台大AZ第二劑預約情形。（點圖可放大／翻攝施景中臉書）

▼施景中貼出台大莫德納第二劑預約情形。（點圖可放大／翻攝施景中臉書）



▼施景中貼出台大高端預約情形。（點圖可放大／翻攝施景中臉書）

