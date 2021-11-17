大陸今日降到個位數+9感染　大連1傳26人「超級毒王」引爆群體

▲大連本波疫情出現超級傳播者。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸本波本土疫情趨緩，據大陸衛健委17日通報，16日新增本土感染9例。自4日大連市公布第1例確診病例以來，截至15日24時，本輪疫情確診病例已累計達267例。陸媒梳理發現，大連疫情出現「超級傳播者」，同一傳播鏈上至少已確診26人。

通報顯示，16日新增確診病例31例，其中境外輸入病例23例（江蘇14例，雲南4例，北京1例，天津1例，上海1例，廣東1例，陝西1例）；本土病例8例（均在遼寧大連市），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在遼寧）。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

新增無症狀感染者15例，其中境外輸入14例，本土1例（在河南鄭州市）；當日轉為確診病例2例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察23例（境外輸入21例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者500例（境外輸入352例）。

據《健康時報》報導，自11月4日大連市公布第一例確診病例以來，截至11月15日24時，大連本輪疫情確診病例已累計達267例。

14日，大連市疾控中心主任孫克表示，在流調中發現，本次疫情發病隱匿，大多數感染者早期沒有明顯症狀，疫情聚集性的特點和超級傳播者的出現導致病例數快速增加。

在15日的確診病例詳情中，有兩位明確公布了「系確診病例3（莊河）同一傳播鏈」。梳理通報4日以來的通報發現，截至11月15日，通告裡與確診病例3在同一傳播鏈上的共有26人（含確診病例3）。

據悉，11月4日確診的病例3，為莊河市首站定點冷庫員工，平時居住地為單位宿舍，亦是確診病例1的密切接觸者。於11月4日核酸檢測陽性，在這之前，只於10月31日下午偉業禦璟城二期益麗超市和水果攤位購物，之後未外出。

在流調中發現，本次疫情發病隱匿，大多數感染者早期沒有明顯症狀，分別在大連科強食品有限公司、海闊食品有限公司、盛峰市場等場所構成聚集性疫情和多起家庭聚集性發病，並在學校報告多起病例，造成一定範圍的社區傳播，疫情聚集性的特點和超級傳播者的出現導致病例數快速增加。

11月15日，大連市政府副秘書長、衛健委主任趙作偉表示，大連市的本次疫情上升勢頭減緩，正在進入平穩可控期，疫情的總體風險可控，後續仍可能會有在集中隔離賓館和少量的社會的零星散發病例的檢出，如果第三次全員核酸結果全部出來之後，結果符合預期，大連市有望在首個潛伏期14天內控制住疫情，並精準規範有序恢復生產生活秩序。