送餐跑錯地點！外送員遭女顧客嗆「X你娘」崩潰喊告

▲外送員遭女顧客嗆「X你X」。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

外送餐點碰上糾紛，雙方竟起了激烈衝突！一名外送員指控，15日接到一張外送訂單，因為地址的原因，不小心送錯，卻被女顧客大罵「X你X」，氣得上前理論。影片曝光後，也在網路上引起熱議。

這名外送員指控，他15日送餐時，因為沒注意地址，不小心將餐點送到隔壁棟公寓，女顧客因此回報客服，他也收到公司的通知。外送員得知送錯地點，立刻折返回去，將餐點取回，沒想到期間聯絡女顧客時，卻被罵了句「X你X」，讓他相當崩潰，明明已經盡力彌補，卻還要被這樣嗆聲。

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外送員無奈，若無法接受送厝餐，可以回報公司、取消訂單，等待的時間公司也會給予補償，他也會親自到場致歉，「但是妳罵X你X，什麼都不用說了！非常的過份。」依據影片內容，女子則不斷為自己的行為致歉，並告知「因為孩子肚子餓」，所以一時情緒激動，才會出口罵人。外送員則依舊情緒激動，也打算要提告。

▼女子、女子的母親都出面道歉，外送員的怒火仍沒有平息。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



網友們看完女子的行為，在下方力挺外送員，「不管什麼理由～被罵髒話本來就是會不爽！版主辛苦了」、「直接提告吧！！反正去趟警局不會花你多少時間的」、「冷靜下來之後如果覺得心情還是無法平復很委屈，建議直接提告。」

不過，也有人認為，女子都已經致歉，應該得饒人處且饒人，「她都道歉了，你希望後續怎麼處理，你要告她也可，還是以身相許才能洩憤」、「不是什麼大事，對方也道歉了！下次注意點就好了，也別騎太快，生命才是重點！錢在（再）賺就有了」、「影片中母親為了小孩餓肚子心急。口直心急。就原諒對方吧！不要一直罵對方。而且女生也道歉好幾次…算了。加油。」

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