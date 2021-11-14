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19歲嫩妹遭外送員殘忍殺害！起因竟是「一杯奶茶」

▲▼刀,命案,殺人。（圖／PIXABAY）

▲外送員因為一則負面評價，竟然動手行兇。（圖／PIXABAY）

記者柯振中／綜合報導

南京市玄武區某餐飲店近日發生命案，19歲的許姓女子、21歲的門市經理遭到殺害，兇手是一名外送員，令人感到意外的是，這起命案竟是一杯奶茶沒送到，以及一條負面評價引起的災難。目前全案仍在偵辦當中，詳情仍待釐清。

綜合陸媒報導，許姓男子指出，妹妹某間餐飲店工作，期間點了一杯奶茶，等了許久都沒送來，於是給了外送員一星評價。

沒想到，外送員收到評價的當天，立刻就到場鬧事，揚言「要讓許女混不下去」。許女受到威脅，也立刻向外送平台投訴，要求該名外送員當面道歉，此舉卻引起外送員的不滿。

▼2人因為一杯奶茶沒有送到而起了爭執，最後演變成兇殺案。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲兇手持刀闖進幼稚園，圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

外送員感到十分憤怒，當天就衝到餐飲店裡，將許女殺害，也殺了出面阻擋的21歲門市經理。目前殺人的外送員已經被逮捕歸案，全案仍在偵辦當中。

對此，網友們也相當感慨，一則負面評價對外送員來說，的確會造成相當大的影響，但無論如何也不能成為殺人的藉口，「問題的根源，在於平台的壓榨」、「差評對一個騎手太重要了，也許他承受的太多…但不能成為殺人的理由，願這個世界多一分理解！ 每個人活著都不容易」、「騎手最後的爆發，如果把平台的責任撇的一乾二凈那麼這樣的事件還會發生。」

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