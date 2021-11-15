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外送員獲差評持刀上門「割喉2顧客」19歲正妹丟命　竟因一杯奶茶

▲▼南京外送員殺害2名顧客。（圖／翻攝自微博）

▲南京外送員殺害2名顧客。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據《頭條新聞》報導，江蘇南京一名外送員10日下午，疑似被顧客「差評」，竟殘忍上門報復，割喉殺害2人。遇害的2人為一男一女，分別是19歲的女孩和其21歲的門店經理。死者家屬稱，起因是因為妹妹認為外送員送到的奶茶沒有送到本人手中，外送員行兇前還曾威脅死者並放狠話。

11月10日，網傳聊天截圖稱，當天下午南京市玄武區蘇寧紫金嘉悅老鄉雞門店發生殺人案，一名外送員因為被顧客投訴，被罰款500元人民幣，上門理論時情緒失控，將女顧客割喉，並捅死另外一名店員。還有網友稱，被殺顧客投訴後，外送平台要求外送員道歉，而顧客只接受下跪道歉。

據女死者哥哥徐先生透露，事情發生的起因是在11月8日，妹妹的朋友給她點了一杯奶茶，但是妹妹等了很長的一段時間，奶茶卻沒有送過來，於是妹妹將事情和朋友說了之後，她的朋友便給外送員一個差評，誰想到就是因為這個差評，妹妹在第二天遭到了外送員的威脅。

▲▼南京外送員殺害2名顧客。（圖／翻攝自微博）

▲事發地。（圖／翻攝自微博）

徐先生表示，「在被威脅之後，妹妹當晚便給我打電話說了這個事情，在電話中說外送員威脅她，說讓她混不下去，而且還差點被打，但是被店裡的經理給攔住了，經理也就是本次事件中的另一個受害者。」因為被威脅，死者便向外送平台投訴，稱該外送員威脅顧客並且意圖傷害顧客。

10日的上午，死者收到了平台客服回覆，客服表示已經對涉事的外送員進行了處理。據悉，外賣平台當時表示會對外送員進行降級，並且減少該外送員的訂單量。

徐先生稱，當時妹妹對客服說，訴求就是讓這個外送員給她鞠躬道歉，便會讓朋友把差評刪除掉。至於涉事的外送員有沒有對妹妹道歉，徐先生表示，他也不得而知，但是在11月10日的下午，自己卻得到了噩耗，妹妹在自己工作的門店中被殺害，一同被害的還有門店的經理，兇手就是被投訴的外送員。

目前，兇手已被警方逮捕。徐先生表示，自己也在等待警方最終的調查結果，要給妹妹一個公道。

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