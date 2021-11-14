號召罷工10分鐘！「熊貓司機硬起來」網全笑翻　本人出面大逆轉

▲有網友號召熊貓外送員集體罷工。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

香港熊貓（foodpanda）外送平台因為勞資糾紛，近日引發罷工抗議活動，沒想到台灣也有人跟進，號召眾人明（15日）集體罷工10分鐘，「讓公司知道誰才是老大」。消息曝光後掀起熱議，當事人事後也再度發文解釋原因。

香港熊貓外送員不滿配送費縮水，13日宣布連2天罷工，要求總公司必須正視問題，相關訊息也在臉書《外送員的奇聞怪事》社團引發討論，其中一名社團管理員也跟進，發文表示：「有了香港熊貓夥伴的拋磚引玉，我們台灣熊貓司機也不是吃素的」，正式宣布11月15日開始集體全面罷工。

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管理員在內文提到，因為是先試水溫，「第一天我們就先意思一下，罷工個10分鐘就好，讓公司知道誰才是老大」，還強調：「台灣熊貓司機硬起來，不要給香港熊貓看笑話」。

▲網友發文。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事臉書）

其實，罷工一事只是玩笑話，沒想到許多網友當真，引發軒然大波。對此，管理員14日再度發文，透露只是揶揄一下自己，卻被報導成新聞，「既然這樣，我個人再加10分鐘，哥的浪漫幽默你不懂」。

▲網友事後解釋罷工是開玩笑。（示意圖／報系資料照）

有網友今（15日）標註管理員，喊話：「都你啦！亂開玩笑」，並解釋原本文章的口氣應該是在調侃台灣人的不團結，「聰明人應該看的出來」，最後自嘲：「罷10分鐘反而會讓公司知道，公司才是老大…」。

不過，仍有網友不認同，留言表示：「我都以為是真的」、「感覺就是認真文」、「很多人當下看到文，不覺得是開玩笑啊，而且那篇文從標題到內文，都沒有感覺在開玩笑，我覺得是因為上新聞了發現事情不太對，才開始講這些」。

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