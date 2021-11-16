　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

周刊爆料「硬上女鐵粉」詹江村怒告　檢不起訴：媒體有第四權

▲國民黨籍桃園市議員詹江村去年遭某遭周刊王爆料「硬上女鐵粉」新聞，事後對撰文記者與編輯提告，桃檢偵結予以不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨籍桃園市議員詹江村去年遭某遭周刊王爆料「硬上女鐵粉」新聞，事後對撰文記者與編輯提告，桃檢偵結予以不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍桃園市議員詹江村去年10月間遭週刊王爆料「時速百里衝摩鐵 硬上女鐵粉」，詹事後以加重誹謗罪嫌怒告撰文記者與編輯。負責撰文的陳姓記者否認有誹謗等事實，辯稱曾與當事女粉絲見面，提供汽車旅館發票與會員卡等資料，女粉絲還強調詹右臀有明顯胎記等；桃園地檢署核屬可受公評之事，媒體發揮第四權之功能查證，藉此達到監督政治人物之作為，難認有惡意指摘詹之名譽貶損之誹謗犯行，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，去年10月間周刊王爆料桃園市議員詹江村「遭爆硬上女鐵粉」，以聳動標題引發社會大眾關注，事後詹提告撰文的26歲陳姓記者與44歲的劉姓編輯涉嫌加重誹謗罪嫌，認為報導未經查證提供編輯成冊在全台販售，足以貶抑其人格尊嚴與社會評價。

桃檢認為，憲法第11條與公民與政治權利國際公約第19條第2項明文規定保障之基本權利，國家應給予最大限度之維護…按照刑法第310條第3項以對於誹謗之事，能證明其為真實者不罰，係指言論自由內容與事實相符者之保障，必須自行證明其言論內容確實真實，始能免於刑責；憲法對於事實陳述之言論，係透過實質惡意原則予以保障，對於意見表達之言論，則透過合理評論原則，亦即可受公評之事為適當評論之誹謗罪，賦予絕對保障。

陳姓記者與劉姓編輯在檢方複訊時否認以任何誹謗犯行，陳姓記者辯稱，當時有採訪到當事者女粉絲，有拿到汽車旅館發票、會員卡，採訪過程時，女粉絲也說出詹右臀上有淺褐色胎記之具體特徵與被性侵過程，並提供對話紀錄與就醫證明，所以覺得不是空穴來風，事後也曾對詹查證有無性侵女粉絲，詹則否認，但承認曾與女粉絲吃過飯，受侵害的女粉絲採訪時會情緒激動、哭泣，該女粉絲確實有此狀況，我沒有誣賴詹等語；劉姓編輯則辯稱，平面雜誌上看到記者採訪內容，且該報導並不是他寫的等語。

檢方審酌，陳姓記者確實親自向女粉絲求證，並瀏覽相關對話紀錄與發票等事證，與女粉絲所述內容大致吻合，陳有相當理由可確信女粉絲所述內容為真實；且告訴人詹為民意代表，對社會具有影響力，其與女粉絲間互動如遭指已逾越正常交往之範疇，亦難謂與公益無關，核屬可受公評之事項，其目的應係喚起一般民眾注意，發揮媒體「第四權」之功能，藉此達到監督政治人物之作為，係言論自由權利之合理行使，難認僅因告訴人主觀感情認影名譽之毀損，遽認陳姓記者有惡意指摘告訴人名譽貶損之誹謗犯行，復查無其他積極證據足認陳、劉有任何誹謗之犯行，偵結予以不起訴處分。

【更多新聞】

►影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

►騎士超車不慎撞小貨車翻覆　波及後方2機車釀3人受傷

►2荒唐KTV醉客不服查緝拉女警推男警傷3人　要付這代價

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
「台灣波克夏」航運溺水！砍這檔又虧爆　網看傻：比韭菜還韭菜
快訊／游錫堃帳號遭冒用「詐騙取財」　幕僚急報案
布魯斯和洪一中爭吵後走人　富邦悍將說明原因
快訊／陳意涵誕下二寶！　天蠍女娃報到母女均安
虐殺17歲檳榔西施焚屍！　狠情侶輕判獲免賠
機車也GG「好市多低消新制」　鄉民2招破解：真的免費
18歲女打BNT後死亡！腹痛就醫不治
正妹網紅遭控「百人斬無套開房」　驚人真相曝
周玉蔻爆他住「台中七期豪宅」　顏寬恒回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

性侵女兒「從小二到國一」　逛夜市也不放過！狼父重判12年8月

國道惡霸！貨櫃車逼車硬切一路追　影像PO網駕駛慘了

借錢哥遊走北車11年！穿潮牌帽T攔嫩妹伸手要錢...2個月撈6萬

不滿被誣賴「自助餐貴又難吃」　菜販飆5字經！長板凳砸店掃餐枱

人妻偷吃小王！戰地遍及北北基桃　人夫歸國見「房子全空」傻了

虐殺17歲檳榔西施後焚屍！狠情侶逃22年不但輕判更逆轉獲免賠

曠職1天「被扣9900元」　檳榔西施氣炸申訴！老闆：公司內規

三星鄉百坪卡拉OK竄濃煙1人嗆傷　復業不到一月損失慘重

小王樂當「房事工具人」！人妻用完大讚：身心靈都不錯　人夫綠炸

周刊爆料「硬上女鐵粉」詹江村怒告　檢不起訴：媒體有第四權

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

空間傳送門？他將南瓜丟進漩渦　水流吞噬後從馬路另一端吐出！

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

性侵女兒「從小二到國一」　逛夜市也不放過！狼父重判12年8月

國道惡霸！貨櫃車逼車硬切一路追　影像PO網駕駛慘了

借錢哥遊走北車11年！穿潮牌帽T攔嫩妹伸手要錢...2個月撈6萬

不滿被誣賴「自助餐貴又難吃」　菜販飆5字經！長板凳砸店掃餐枱

人妻偷吃小王！戰地遍及北北基桃　人夫歸國見「房子全空」傻了

虐殺17歲檳榔西施後焚屍！狠情侶逃22年不但輕判更逆轉獲免賠

曠職1天「被扣9900元」　檳榔西施氣炸申訴！老闆：公司內規

三星鄉百坪卡拉OK竄濃煙1人嗆傷　復業不到一月損失慘重

小王樂當「房事工具人」！人妻用完大讚：身心靈都不錯　人夫綠炸

周刊爆料「硬上女鐵粉」詹江村怒告　檢不起訴：媒體有第四權

華為傳「授權智慧手機設計」給第三方！　估明年出貨量逾3千萬支

貪玩狗不回家！阿母氣罵「去當流浪狗」　下秒見牠坐機車面壁懺悔

性侵女兒「從小二到國一」　逛夜市也不放過！狼父重判12年8月

不孝孫殘殺阿公阿嬤3死2傷　日法官1審認定「心神喪失」判無罪！

「拜習會」美重申對台承諾　總統府：遇壓力不屈服、獲支持不冒進

總統蔡英文親自替5名工研院新院士授證！　首位女院士葉常菁出線

拷貝宋慧喬上班穿搭　少不了閃亮耳環、2只不同風格錶互換

國道惡霸！貨櫃車逼車硬切一路追　影像PO網駕駛慘了

快訊／游錫堃帳號遭冒用詐騙取財　幕僚急報案警方啟動調查程序

陳時中稱會為高端混打負「政治責任」　賴士葆：聽到他講這詞就抓狂

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

社會熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

4煞球棒狠砸賓士　車主老公是警察

男同學煮麵「摻大麻油」　2女吃完狂吐險死

快訊／抓到了！砸毀單親媽服飾店　2惡煞落網

即／男大生轉入普通病房！現況曝光　

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

張敦量自稱「量寶寶」　同學爆：從小帶頭打人

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

遺書留教室課桌　台中國一女墜樓亡

更多熱門

相關新聞

馬祖大坵島主還原「滅口梅花鹿」：縣府還我公道

馬祖大坵島主還原「滅口梅花鹿」：縣府還我公道

連江縣北竿鄉馬祖大坵島上以豐富的台灣梅花鹿生態聞名，被譽為「台灣奈良」，島上唯一「居民」是來自桃園的胡進江，他在島上經營生態民宿11 年，卻被指控肆意撲殺83頭梅花鹿，今年7月除被依違反《動物保護法》起訴外，甚至在網路遭網友圍剿，他向本刊還原整起事件的來龍去脈，大聲喊冤盼望連江縣政府還他一個公道。

台北偷拍狼FB鎖定女學生　警教2招自保

台北偷拍狼FB鎖定女學生　警教2招自保

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

6歲女童遭養母「膠帶封口鼻」關狗籠到死！

6歲女童遭養母「膠帶封口鼻」關狗籠到死！

5歲男童罹白血病..笑問媽：死是什麼樣子？

5歲男童罹白血病..笑問媽：死是什麼樣子？

關鍵字：

周刊王詹江村村長硬上女鐵粉可受公評不起訴

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面