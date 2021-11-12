獨／競選夥伴「闖紅燈」性侵女志工　立委林奕華連帶判賠200萬

▲立委林奕華的男性義工性侵女志工，林奕華受牽連須連帶賠償200萬餘元。（示意圖／CFP）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委林奕華的競選義工林廷霖，前年在立委服務處性侵一位女志工，被判刑3年10月定讞，被害人另提告向林奕華與林男連帶求償600萬元，林奕華主張事發於林男的私人聚會，她對林男無選任、監督之責，應不必賠償，台北地院審理認定林奕華是林男實質僱用人，今判應與林男連帶賠償200萬餘元，可上訴。

林奕華抗辯雖曾聘林男擔任她的辦公室主任，但性侵案發生前，林男辭職生效，雙方已無僱傭關係。法官指林男辭職後續任林奕華立委黨內初選團隊成員，仍持有服務處鑰匙，為林奕華服勞務受監督，且以討論選務之名邀被害人到服務處內性侵得逞，與林男執行職務有關，認定林奕華須負僱用人連帶賠償責任。

本案發生於前年（2019年）4月29日凌晨0時許，剛辭去林奕華辦公室主任一職僅10天的林男，前一晚（28日）深夜10時許，以討論選務之名，邀被害女子到服務處聚會，現場還有多位里長，林男等到凌晨眾人散去，拉下鐵門將被害人拖進屋內雜物間，不管對方正值生理期，仍性侵得逞。

被害人奮力掙扎，肩頸手腳多處擦瘀傷，事畢逃下樓遇到還在聊天的里長，氣憤表示「遭人設局性侵」，林男趕下樓當場下跪磕頭道歉，並不斷傳訊息給女方表示「美女實在對不起，我可當面跟妳道歉？真的對不起！對不起！」等語。

事發後，林奕華遭疑切割撇責，但調查確認林男因與同事有摩擦、跟林奕華也處不好，已於同月（4月）19日辭職生效並退出服務處的LINE工作群組，轉任義工協助林奕華的立委黨內初選。被害人認為2人仍有僱傭關係，提告要求2人連帶賠償醫藥費、不能工作之損害與精神慰撫共600萬元。

林男辯稱和被害人互有情愫、兩情相悅合意性交，他擔心影響老闆選情，才下跪磕頭與傳訊息道歉安撫，並非承認性侵。法官指被害人驗傷時全身多處掙扎痕跡，完全不像兩情相悅，女方也否認對林男有意思，加上女方事後雙手不實顫抖、連筆都拿不穩，可見身心受創嚴重。

法官審酌雙方經濟能力，判林男應賠償女方200萬元，而林奕華讓林男辭職後仍持有服務處鑰匙，可自由進出，直到被告人提告才換鎖，且事發後5天，林男還穿著繡有「林奕華」字樣的背心陪同公祭，儘管義工不支薪，林奕華仍為林男的實質僱用人，據此判決林奕華須連帶賠償。林男所犯強制性交罪被判刑3年10月定讞，已在服刑。