　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／競選夥伴「闖紅燈」性侵女志工　立委林奕華連帶判賠200萬

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲立委林奕華的男性義工性侵女志工，林奕華受牽連須連帶賠償200萬餘元。（示意圖／CFP）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委林奕華的競選義工林廷霖，前年在立委服務處性侵一位女志工，被判刑3年10月定讞，被害人另提告向林奕華與林男連帶求償600萬元，林奕華主張事發於林男的私人聚會，她對林男無選任、監督之責，應不必賠償，台北地院審理認定林奕華是林男實質僱用人，今判應與林男連帶賠償200萬餘元，可上訴。

林奕華抗辯雖曾聘林男擔任她的辦公室主任，但性侵案發生前，林男辭職生效，雙方已無僱傭關係。法官指林男辭職後續任林奕華立委黨內初選團隊成員，仍持有服務處鑰匙，為林奕華服勞務受監督，且以討論選務之名邀被害人到服務處內性侵得逞，與林男執行職務有關，認定林奕華須負僱用人連帶賠償責任。

本案發生於前年（2019年）4月29日凌晨0時許，剛辭去林奕華辦公室主任一職僅10天的林男，前一晚（28日）深夜10時許，以討論選務之名，邀被害女子到服務處聚會，現場還有多位里長，林男等到凌晨眾人散去，拉下鐵門將被害人拖進屋內雜物間，不管對方正值生理期，仍性侵得逞。

被害人奮力掙扎，肩頸手腳多處擦瘀傷，事畢逃下樓遇到還在聊天的里長，氣憤表示「遭人設局性侵」，林男趕下樓當場下跪磕頭道歉，並不斷傳訊息給女方表示「美女實在對不起，我可當面跟妳道歉？真的對不起！對不起！」等語。

事發後，林奕華遭疑切割撇責，但調查確認林男因與同事有摩擦、跟林奕華也處不好，已於同月（4月）19日辭職生效並退出服務處的LINE工作群組，轉任義工協助林奕華的立委黨內初選。被害人認為2人仍有僱傭關係，提告要求2人連帶賠償醫藥費、不能工作之損害與精神慰撫共600萬元。

林男辯稱和被害人互有情愫、兩情相悅合意性交，他擔心影響老闆選情，才下跪磕頭與傳訊息道歉安撫，並非承認性侵。法官指被害人驗傷時全身多處掙扎痕跡，完全不像兩情相悅，女方也否認對林男有意思，加上女方事後雙手不實顫抖、連筆都拿不穩，可見身心受創嚴重。

法官審酌雙方經濟能力，判林男應賠償女方200萬元，而林奕華讓林男辭職後仍持有服務處鑰匙，可自由進出，直到被告人提告才換鎖，且事發後5天，林男還穿著繡有「林奕華」字樣的背心陪同公祭，儘管義工不支薪，林奕華仍為林男的實質僱用人，據此判決林奕華須連帶賠償。林男所犯強制性交罪被判刑3年10月定讞，已在服刑。

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
辣媽被宣告「罹癌第4期」崩潰酗酒6年　才知是誤診
「特斯拉殺手」一輛車都還沒生產　市值就破3兆！馬斯克傻眼
獨／他「闖紅燈」性侵女志工　立委連帶慘賠200萬
23歲就退休　巨乳妹靠1招「從月光變月入28萬」
快訊／百桂慘了！縣府查到「1關鍵違規」將開罰
國中為買車與家人決裂！　李韋霖母無奈：希望他好好反省
莫德納認了！　年輕男性患心肌炎風險比BNT高5倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逢甲千名師生祈福集氣　宋媽淚盼：別再有父母承受一樣的痛

色大叔搭公車偷摸女學生大腿　司機暗中報警以「現行犯」拘捕

獨／競選夥伴「闖紅燈」性侵女志工　立委林奕華連帶判賠200萬

美魔女商業間諜勾結前同事竊取光源機密技術　轉大陸爽削千萬

縣府認證百桂食品違法擴廠　農業地做「倉庫+包裝」將裁罰

國中為買車與家人決裂！車床小開李韋霖母無奈喊：希望他好好反省

放任3犬咬爛家具到處便溺還封鎖房東　惡房客的下場出爐了

超胸直播主賺千萬翻身！老公2周賭輸600萬　她淚訴：才剛買房

瑪莎惡煞「車床小開」父母現身！道歉喊：看新聞才知兒闖禍

開山刀對戰鐮刀！3男為1女「去那裡」互砍　血濺街頭躺地送醫

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

活到90歲第一次摸「像牛的大狗」　路人阿公滿足笑親吐1句話有洋蔥

逢甲千名師生祈福集氣　宋媽淚盼：別再有父母承受一樣的痛

色大叔搭公車偷摸女學生大腿　司機暗中報警以「現行犯」拘捕

獨／競選夥伴「闖紅燈」性侵女志工　立委林奕華連帶判賠200萬

美魔女商業間諜勾結前同事竊取光源機密技術　轉大陸爽削千萬

縣府認證百桂食品違法擴廠　農業地做「倉庫+包裝」將裁罰

國中為買車與家人決裂！車床小開李韋霖母無奈喊：希望他好好反省

放任3犬咬爛家具到處便溺還封鎖房東　惡房客的下場出爐了

超胸直播主賺千萬翻身！老公2周賭輸600萬　她淚訴：才剛買房

瑪莎惡煞「車床小開」父母現身！道歉喊：看新聞才知兒闖禍

開山刀對戰鐮刀！3男為1女「去那裡」互砍　血濺街頭躺地送醫

馬大偉運彩解盤／灰狼@湖人　 湖人自種的因含淚也要吞下去

鍾小平「罷昶」錯假率近30％　綠營怒嗆：丟臉！應停止不正當罷免

染疫兒丟包7旬病母！　她「慘困家中餓2天」負傷爬出門自救

漢江大橋慘淪奪命奈何橋！市府痛拆「防自殺標語」　以加高欄杆代替

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

桃園市立美術館攜手桃捷　推出書藝彩繪列車

梅花旗／台體黃紹睿127球完投勝　文化連霸夢碎！雙體大爭冠

歐洲對台立場轉變「史上頭一遭」　《紐時》曝台灣制勝2關鍵

半夜吃宵夜沒揪！　貪吃汪忍睡意「大眼瞪小眼」逼問媽媽：妳好賊

變天床上擠「5條大海參」陪老公睡翻　老婆看傻：我要睡哪？

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

社會熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

百桂食品停業！烏日公有市場公告抵制

宋媽說：希望第一時間讓兒子聽到媽媽的聲音

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

瑪莎車床小開父母現身！道歉喊：看新聞才知兒闖禍

惡少爸再提高爾夫球　遭網灌爆：想洗白？

不只瑪莎拉蒂　惡少還有BMW賓士

瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭鐵椅狂打逼簽300萬本票

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

更多熱門

相關新聞

性侵猥褻2女大生　他辯「性衝動」下場曝

性侵猥褻2女大生　他辯「性衝動」下場曝

桃園市許姓男子2019年6月間與2名女大生共進晚餐，事後轉進酒館飲酒聊天，趁送2女返回宿舍時還玩「真心話大冒險」，事後趁女子上廁所時尾隨跟進硬上女子得逞，隨後再入侵另1名女大生房間，強脫衣物襲胸與解開褲子時，正好有男性友人來電，許男匆匆離去。桃園地院法官認為許男毫無悔意，2女則指證歷歷，審結依強制性交等3罪判處5年有期徒刑，還可上訴。

私訊人妻「Mmmmm」　老公識破偷情密碼

私訊人妻「Mmmmm」　老公識破偷情密碼

人妻養腥夫私生子　小三笑她「婊子」

人妻養腥夫私生子　小三笑她「婊子」

撿屍運將發重誓　見醉女上車又凍未條

撿屍運將發重誓　見醉女上車又凍未條

撞新光三越門骨折　貴婦求償落空

撞新光三越門骨折　貴婦求償落空

關鍵字：

立委助理強制性交連帶賠償精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

百桂食品停業！烏日公有市場公告抵制

宋媽說：希望第一時間讓兒子聽到媽媽的聲音

更多

最夯影音

更多
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面