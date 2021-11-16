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社會 社會焦點 保障人權

騎士超車不慎撞小貨車翻覆　波及後方2機車釀3人受傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子15日清晨騎車上班途中，疑似未注意路旁的小貨車不慎撞上當場摔車，後方緊跟著2輛機車閃避不及追撞翻覆，造成3名騎士都受傷，其中第一輛李姓騎士右肩處骨折，傷勢較重，經警方進行酒測，3名騎士與貨車駕駛酒測值均為零，至於肇事原因與後續賠償事宜則由八德警方調查中。

▲桃園市李姓男子15日上午騎車行經八德區廣福路時，失控撞上路旁小貨車翻覆，後方2輛機車閃避不及也撞上，造成3名騎士都受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子15日上午騎車行經八德區廣福路時，失控撞上路旁小貨車翻覆，後方2輛機車閃避不及也撞上，造成3名騎士都受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子15日上午騎車經過八德區廣福路時，失控撞上路旁貨車翻覆，後方2輛機車閃避不及也撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子15日上午騎車經過八德區廣福路時，失控撞上路旁貨車翻覆，後方2輛機車閃避不及也撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，40歲的李姓男子15日上午7時許騎車上班，行經八德區廣福路523號前時，欲超越前方車輛時不慎撞上停放路旁小貨車翻覆，後方由30歲黃姓男子與50歲徐姓男子機車閃避不及陸續追撞翻覆倒地，3人都受有擦挫傷勢，其中李姓男子右肩骨折傷勢較重，警方到場後為3名騎士與小貨車60歲溫姓駕駛進行酒測，酒測值均為零。

▲桃園市李姓男子15日上午騎車經過八德區廣福路時，失控撞上路旁貨車翻覆，造成總計4輛汽機車受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子15日上午騎車經過八德區廣福路時，失控撞上路旁貨車翻覆，造成總計4輛汽機車受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，這起連環機車碰撞意外，造成4輛汽機車受損事故，將調閱附近監視器畫面釐清肇事原因，至於後續賠償責任與肇事原因則由警方進一步調查釐清。

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