　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子15日下午駕駛客貨用小貨車行經台一線中壢區中華路一段時，突然發現引擎冒出濃煙，下車看察覺不對進趕緊打電話給警方與119求助，消防人員到場後立即灌救，短短2分鐘即將火勢撲滅，其中引擎室幾乎燒毀，所幸楊男及時逃離未受傷。警方指出，該輛客貨用小貨車車齡已有18年，初判可能是線路老舊引起發火警，但詳細起火原因仍由消防局火調科人員鑑識確認。

▲桃園市楊姓男子15日下午駕駛小貨車行經台一線中壢區中華路一段時引擎冒出濃煙，楊男停車查看發現趕緊逃離打119求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓男子15日下午駕駛小貨車行經台一線中壢區中華路一段時引擎冒出濃煙，楊男停車查看發現趕緊逃離打119求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1輛小貨車15日下午在台一線中壢區中華路一段附近起火燃燒，消防人員在場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1輛小貨車15日下午在台一線中壢區中華路一段附近起火燃燒，消防人員在場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，37歲的楊姓男子15日下午1時35分許駕車經過中壢區中華路一段749號前，突然發現引擎冒出濃煙，趕緊下車查看，但隨即車身也冒出濃煙，打電話給119與警方求助。中壢警分局文化派出所利派員到場，同時消防局內壢分隊也派出2輛消防車、7名消防人員到場灌救。

▲桃園市1輛小貨車15日下午在台一線中壢區中華路一段附近起火燃燒，消防人員撲滅火勢後檢視起火處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1輛小貨車15日下午在台一線中壢區中華路一段附近起火燃燒，消防人員撲滅火勢後檢視起火處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員到場後，2分鐘內將火勢撲滅，其中引擎室幾乎全毀，所幸楊男及時逃離無人受困車內，警方隨即將小貨車移至路肩處待援，初步研判該小貨車車齡已有18年，可能是線路老舊引起短路釀出火災，但實際起火原因仍待消防局火調科人員進行鑑識釐清。
 

【更多新聞】

►2荒唐KTV醉客不服查緝拉女警推男警傷3人　要付這代價

►莽男不爽道路施工縮減影響通行　對2公務員拳打腳踢下場出爐

►「從窗子沒關的車上撿的！」　竊賊連偷兩車落網後鬼扯

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！「2年前事件」埋心結
沒吹冷氣電費噴6000元！神人曝神器：秒省5000
好市多熟食區熱量爆表！這款食物「榮登」第一
破「藍鯨遊戲」最終任務　3名小六女集體跳樓
林依晨女兒滿月了！禮盒曝可愛小名
柯文哲批高端「混打實為重打」　陳時中認了！
LIVE／ET午間新聞：遭瑪煞爆打住院10天 男大生首露面最
男同學煮麵「摻大麻油」！2女吃完險喪命
快訊／宇宙人成員宣布結婚！　甜娶8年插畫家女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

新竹大叔隨機潑尿！他停紅燈慘中招　大洗2次整車還是噁騷味

宣傳車佔快車道挨罰1000　罷捷發言人抗罰提告吞敗

遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

快訊／國3中寮隧道車禍！3車追撞4人傷　車流一度回堵3公里

OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

男同學煮麵「摻大麻油」竟喊：調味！2女吃完狂吐險死

影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

新竹大叔隨機潑尿！他停紅燈慘中招　大洗2次整車還是噁騷味

宣傳車佔快車道挨罰1000　罷捷發言人抗罰提告吞敗

遺失背包意外翻出大麻！主唱「拒驗尿」　謝和弦力挺結果出爐

快訊／國3中寮隧道車禍！3車追撞4人傷　車流一度回堵3公里

OL被羽球擊傷右眼求償對手135萬　球友說他「不太會打」判決出爐

男同學煮麵「摻大麻油」竟喊：調味！2女吃完狂吐險死

影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

林佑星兒長時間用平板　醫檢出爐「注意力不集中過動症」

「台北信義」VS.吳興陽光屋價差百倍　信義區門牌400萬拿得到

BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

中信盃黑豹旗／麗山梁境晟1分打點安打　鶯歌一壘手也按讚

桃園女誤信「華裔醫師」幫領錢轉帳賺佣金　淪車手遭逮傻眼

卓越保險評比出爐 13家獲獎

起底謝和弦、蕭敬騰恩怨始末！　「2年前大麻事件」疑埋心結

詐騙集團佯裝健保局還助轉反詐騙專線165　老婦嚇壞求助警方

他發生車禍就診！醫一檢查大驚「運氣真好」：家屬錯怪了

社會熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

快訊／抓到了！砸毀單親媽服飾店　2惡煞落網

張敦量自稱「量寶寶」　同學爆：從小帶頭打人

即／男大生轉入普通病房！現況曝光　

虎尾KTV鬥毆「議員兒」涉案！爸爸嘆：他去勸和

遺書留教室課桌　台中國一女墜樓亡

高乘載車道被罰龜速　法官更審解惑

國10鼎金段追撞！6小客車擠一團

更多熱門

相關新聞

CNN：台灣問題是習近平首要任務

CNN：台灣問題是習近平首要任務

美國總統拜登及中國國家主席習近平於台灣時間16日上午舉行虛擬峰會，這是拜登上任以來，美中領袖首度面對面會談，料不會取得具體成果，但在台海緊張升級之下，CNN援引知情人士說法指出，台灣問題將是習近平在這場會談中最為重視的議題。

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！警方找到人了

北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！警方找到人了

習近平見面喊老朋友　拜登不這麼認為

習近平見面喊老朋友　拜登不這麼認為

男子國道翻車又遭後車追撞　幸僅輕傷

男子國道翻車又遭後車追撞　幸僅輕傷

CNN：拜習會料將聚焦「能源、經濟」問題

CNN：拜習會料將聚焦「能源、經濟」問題

關鍵字：

小貨車台一線桃園路段起火濃煙消防人員線路老舊火燒車影音中壢

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」受困

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面