影／18年老車半途冒濃煙！駕駛驚逃打119　消防隊2分鐘撲滅

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子15日下午駕駛客貨用小貨車行經台一線中壢區中華路一段時，突然發現引擎冒出濃煙，下車看察覺不對進趕緊打電話給警方與119求助，消防人員到場後立即灌救，短短2分鐘即將火勢撲滅，其中引擎室幾乎燒毀，所幸楊男及時逃離未受傷。警方指出，該輛客貨用小貨車車齡已有18年，初判可能是線路老舊引起發火警，但詳細起火原因仍由消防局火調科人員鑑識確認。

▲桃園市楊姓男子15日下午駕駛小貨車行經台一線中壢區中華路一段時引擎冒出濃煙，楊男停車查看發現趕緊逃離打119求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1輛小貨車15日下午在台一線中壢區中華路一段附近起火燃燒，消防人員在場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，37歲的楊姓男子15日下午1時35分許駕車經過中壢區中華路一段749號前，突然發現引擎冒出濃煙，趕緊下車查看，但隨即車身也冒出濃煙，打電話給119與警方求助。中壢警分局文化派出所利派員到場，同時消防局內壢分隊也派出2輛消防車、7名消防人員到場灌救。

▲桃園市1輛小貨車15日下午在台一線中壢區中華路一段附近起火燃燒，消防人員撲滅火勢後檢視起火處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員到場後，2分鐘內將火勢撲滅，其中引擎室幾乎全毀，所幸楊男及時逃離無人受困車內，警方隨即將小貨車移至路肩處待援，初步研判該小貨車車齡已有18年，可能是線路老舊引起短路釀出火災，但實際起火原因仍待消防局火調科人員進行鑑識釐清。



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