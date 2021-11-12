女兒上大學「討3萬生活費」　爸轟：後悔沒掐死！網卻噓一片

▲女大生討3萬生活費，引發討論。（示意圖／非當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

給孩子生活費多少才夠？一名爸爸抱怨，最近女兒討3萬生活費，用途是要打扮治裝，氣得原PO臭罵一頓，「真後悔沒在你出生掐死你！」然而文章曝光後，網友卻噓聲一片，直言根本幻想文，但另一派網友則認真分享經歷，「我以前大學只有5000，要吃3餐飯，要加油！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》開頭便發問，不含住宿費的話，「大學生活費多少才夠？」他接著抱怨，每月已給月2萬5000元，女兒卻不滿足，如今還要求加碼到3萬，氣得原PO討拍，「養不教，父之過，是不是我以前太寵溺他？」

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原PO也貼出與女兒的對話圖，女兒自認已19歲要開始打扮，光是美甲就要噴1000至3000元，還嗆聲「爸你真小氣，我真懷疑是不是你生的。」原PO也火爆回應，「有本事就靠自己，真後悔沒在你出生掐死你！」

不過文章曝光後，一票網友見對話圖後，紛紛質疑是幻想文「這不像父女對話」、「覺得很假...但現實其實應該也有不少真實個案」、「真的超假的，要合成圖你好歹用個LINE的，微信誰在用」、「以為自己有女兒幻想文」、「親爸跟乾爹是不一樣的」。

▲網友透露，侄子儘管月拿3萬生活費，卻只花8000元！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



不過聊起生活費，許多網友則認真直呼，「不含住宿，每月6000元一定夠用」、「恭喜未來啃老族養成成功，一個月就花25000，以後他老公可要賺多一點喔！不然不夠她花」、「現在只是吸血，畢業以後開始啃骨頭，給她吃素避開劫難」、「我以前大學只有5000，要吃3餐飯，要加油」、「叫她別嫁了，不要出來害人」、「有的家庭一個月收入，還養不起一個大學生」。

其中有網友真實分享，哥哥開公司且經營規模不小，「小兒子剛上大學，他每個月匯30000給兒子，但他兒子每個月只花8000，就是從小怎麼教育和孩子本身的個性使然！」