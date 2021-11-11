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邀2女大生玩「真心話大冒險」　他性侵猥褻辯「性衝動」下場曝

▲桃園市許姓男子前年6月間與2名女大生共進晚餐，事後再轉進酒館飲酒回宿舍，趁著酒意接連對2女性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市許姓男子前年6月間與2名女大生共進晚餐，事後轉進酒館飲酒後返回宿舍，趁著酒意卻接連對2女性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子2019年6月間與2名女大生共進晚餐，事後轉進酒館飲酒聊天，趁送2女返回宿舍時還玩「真心話大冒險」，事後趁女子上廁所時尾隨跟進硬上女子得逞，隨後再入侵另1名女大生房間，強脫衣物襲胸與解開褲子時，正好有男性友人來電，許男匆匆離去，事後許男分別向2女傳訊非常懊悔，但在開庭時又全盤否認，辯稱自己罹患有「與女性獨處時，難以控制對女性之性衝動」曾就診過。桃園地院法官認為許男毫無悔意，2女則指證歷歷，審結依強制性交等3罪判處5年有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，許姓男子於2019年6月19日與2名女大生到中壢區某餐廳共進晚餐，後來在餐點點了水果調酒引用，結束後一起返回宿舍繼續喝酒，還玩「真心話大冒險」，許男趁A女大生上廁所時，強吻B女，後來又進入廁所，趁A女要穿褲子時，強脫其內褲、親吻其胸部，還拉A女摸其生殖器，A女因酒醉無力抵抗，許男則趁機分別以指侵與性侵得逞。

許男得逞後離開又走向B女宿舍，硬闖進入房間後，將B女壓上床，親吻其胸部，還解開其牛仔褲鈕扣，此時正好有人打電話來，許男急忙道歉後離開，才中止惡行，事後2女報警提告；桃檢依妨害性自主等罪嫌將許男提起公訴。

桃園地院法官審理時，許男卻全盤否認犯行，辯稱沒有強吻與硬上A女，也不記得當時在廁所裡對其做什麼，另有徵詢B女意願才親吻其嘴唇，並未強迫她。

A女指證，當時在宿舍廁所時許男開門進來，掀開其衣服親吻胸部，還拉她的手撫摸許生殖器，自己因酒醉無力抵抗，最後被許從後硬上得逞；B女也指証，當時有玩「真心話大冒險」輸了，許當時提議要和2人有身體接觸，比如換衣服或互背對方，許還問「如果親我們會怎樣」，事後尾隨A女進入廁所，當時直覺許很可怕就回房間，但因沒上鎖門，許趁機闖進來，將其壓在床上親吻胸部，還解開褲頭鈕扣，結果因有人打電話來許才中斷。

法官另根據雙方事後對話截圖，許曾傳A女「回家了嗎」，A女之友人用以其手機回「你在強姦人」、「2個女生你也下手？」「可以幹了你說聲抱歉嗎？」許則要求見面詳談，回覆「真的很懊悔」、「我知道我做了很嚴重的事」等語；法官認為，許男若沒對2女性侵害，怎會考慮要到警局投案、願盡力賠償悔過等語，另外許也附上醫師就診記錄「與女性獨處時，難以控制對女性之性衝動」等，其情節也與本案相符合。

法官審酌，許為逞一己私欲，竟乘2女不及抗拒之際，為滿足性慾，先後對2女為強制性交、侵入住宅強制性交未遂等行為，嚴重侵害其性自主決定權，並使2女心理受創甚鉅，且犯後飾詞否認犯罪，全無悔意，審結依性騷擾、強制性交與侵入住宅強制性交未遂等罪，分別判處有期徒刑3月、3年6月與2年4月，應執行有期徒刑5年，本案還可上訴。

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