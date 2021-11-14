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雲林「球棒戰場」往死裡打！光天化日兩派談判鬥毆　2人重傷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮一家KTV停車場今（14）日上午有民眾發現多人持球棒互毆，警方獲報到場僅剩1部轎車，警方循線追查，掌握兩派共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，其中1人肋骨骨折1人下巴碎裂住院治療，其餘8人由警方製作筆錄中，詢後將依聚眾鬥毆、槍砲彈藥、傷害及毀損等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林兩派人馬到虎尾談判，一言不合持球棒互毆往死裡打，光天化日停車場當戰場嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日林內鄉才發生惡煞砸豆漿店今日虎尾鎮即傳出聚眾鬥毆案，據了解，今日上午9點40分左右，台西鄉、麥寮鄉的兩派人馬，分別由丁姓男子、廖姓男子帶頭至虎尾鎮文科路KTV停車場談判，過程中雙方一言不合，持棍棒互相嗆聲互毆，其中一派人馬一度有亮槍，另一方見狀持棍棒將槍枝打掉，路過民眾將互毆畫面錄下，已有1人倒地不起。

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲路過民眾將黑衣人鬥毆畫面拍下，現場已有一人倒地不起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局表示，獲報後趕抵現場，但雙方人員已離去現場僅剩1部自小客車，警方調閱路口監視器，循線追查作案車輛軌跡，初步掌握事發時現場有6部轎車，雙方各有5人被棍棒毆打分受輕重傷，其中1人肋骨骨折、一人下巴遭鋁棒擊碎，須進行重建手術住院治療中，其餘8人現正由警方詢問並製作筆錄中，警方一併查扣鋁棒、長短棍棒及1把空氣槍，詢後將依《聚眾鬥毆》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《傷害罪》及《毀損罪》移送雲林地檢署偵辦。

▲雲林兩派人馬共10人為談判聚眾，一言不合引發鬥毆事件，光天化日打群架嚇壞民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲兩派人馬共10人涉案，其中2人肋骨骨折住院治療，其餘8人現正由警方詢問並製作筆錄中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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