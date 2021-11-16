抓到了！吳思瑤公投看板「反萊豬變反美豬」　張斯綱批：造謠仔

▲吳思瑤公投宣傳看板，將反萊豬置換為反美豬。（圖／翻攝張斯綱臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨立委林為洲發起反萊豬公投，但卻遭民進黨誣指反美豬，國民黨台北市議員張斯綱發現，民進黨立委吳思瑤宣傳公投的看板，竟然將反萊豬扭曲成反美豬。

張斯綱今（16）日在臉書表示，民進黨選舉出奧步，連公投都要出奧步？反萊豬公投的主文明明白白的寫著「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

張斯綱指出，公投主文根本沒有「美豬」兩個字？況且不含萊克多巴胺的美豬從民國78年就已經進口了！民進黨從蔡英文、蘇貞昌到吳思瑤四處架設造謠看板，從上到下的抹黑反萊豬公投，將「反萊豬」簡化成「反美豬」，再進一步置換概念為「反美」，為了自身的政治利益而扭曲事實、棄民眾健康於不顧！

張斯綱痛批，這種惡意扭曲的手法，我們都應該唾棄！民主國家有公投，就是要讓人民作主，如果民進黨的所作所為都經得起檢驗，那麼就接受民意挑戰，不要運用國家機器製造謊言與對立！

張斯綱呼籲，1218公投，請大家同意禁止含有萊克多巴胺的豬肉及其製品進入台灣！公投大家挺，臺灣謝謝你！中廣董座趙少康也在留言區應援，「拒絕萊豬，歡迎不含萊克多胺的美國豬肉來台，提供消費者多元選擇。蔡政府面對政策缺失，只會認知作戰、亂帶風向，1218公投 #四個同意就是民意。」

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