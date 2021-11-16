孫大千揭民進黨六個謊言　「想欺騙台灣人硬吞萊豬！」

▲前國民黨立委孫大千。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底1218公投將至，正反雙方針對不同議題頻頻交火，對於反萊豬公投，前國民黨立委孫大千16日就列出民進黨6大謊言，並一一反駁。

孫大千列出民進黨欺騙台灣人民硬吞萊豬的六個謊言，其中謊言一是：拒絕進口萊豬就不能加入CPTPP。孫指出，事實上，美國根本不是CPTPP的會員國。

對此，農委會主委陳吉仲日前在公投說明會表示，CPTPP有30個章節，中英文章節版本都有，章節第7章已說明，所有會員國在食品安全跟動植物防檢疫措施要遵守國際規範，白紙黑字都講很清楚。

孫大千指出，謊言二，就是民進黨稱拒絕進口萊豬就走不出去。事實上，全球有將近一半的的國家限制含有萊克多巴胺的肉品進口。謊言三則是：拒絕進口萊豬會得罪美國人。事實上，歐盟也是禁止萊豬，美國和歐盟的關係並沒有受到影響。

對於禁萊豬可能影響國際關係，陳吉仲日前表示，食品安全是科學問題，在已依國際標準執行的現在，如果反萊豬公投通過，會變成臺灣片面拒絕國際標準，全世界都將質疑我們參與國際經貿組織的能力和誠信，CPTPP、臺美FTA也將變得遙不可及。

孫大千提出，謊言四，正是拒絕進口萊豬就無法解決台美的貿易逆差。因為事實上，台灣就算進口萊豬，由於價格便宜，總金額非常有限，對於解決逆差根本是杯水車薪。謊言五則是拒絕萊豬就是拒絕美豬，「事實上：美豬不同於萊豬。美國有一部分的豬肉並不含萊克多巴胺。」

對於萊豬、美豬議題，陳吉仲指出，台灣進口豬肉，主要來自西班牙、美國、加拿大等國，只有美國出口萊豬，「國民黨反萊豬，就是在反美豬。」

最後，孫大千提出謊言六，公投反對方指，如果拒絕進口萊豬，台美無法簽署TIFA。孫指出，事實上，美國已經宣布，在未來幾年都不會再簽署任何雙邊自由貿易協定。