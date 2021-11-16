不同意高雄燒土炭送電給台北　陳其邁備詢嗆北部：自己的電自己發

▲針對公投核四與三接議題，高雄市長陳其邁明確表態，高雄市絕對不要核廢料。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底4大公投將登場，其中，核四與三接議題直接影響到南部能源轉型進程。高雄市長陳其邁今（16）日在市議會答覆民進黨高雄市議員黃文益質詢時明確表示，高雄絕對不要核廢料，要求其他縣市也都該表態，並開嗆北部「自己的電自己發」，長期南電北送對高雄非常不公平。

黃文益質詢指出，日本福島發生核災後，10年來累積了1400萬平方公尺核污染土地與超過124萬立方公尺的輻射性廢水，福島民眾在核災發生後還有地方可以撤離，但台灣一旦發生核災，恐怕大家只能跳海。

黃文益指出，所以民進黨才會反對讓安全性有疑慮的核四廠重啟，另以三接解決北部缺電、南電北送問題，讓興達電廠燃煤機組順利提前除役，南部人就不必再「用肺發電」。

▲黃文益指出，台灣一旦發生核災，恐怕大家只能跳海。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於核四與三接議題，陳其邁表示，北部應該自己的電自己發，不能長期南電北送，或是南氣北送，對高雄人非常不公平，「要高雄燒土炭送電給台北，這我不同意」。

另外，陳其邁也直言，如果核四出事爆炸，不是只有北部的事情，是整個台灣就不見了，更何況現在沒有一個縣市願意接受核廢料，先前宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜都已表態，他也明確表態「高雄市絕對不要核廢料」，並點名其他縣市也都應該表態。

黃文益接著提到，反萊豬不是食安問題，而是國安問題，當前台美關係是有史以來最佳狀態，卻有人刻意用各種手段孤立台灣，除了中共派戰機侵門踏戶擾台，國民黨也配合中共打壓台灣國際空間，企圖影響台美關係，讓台灣重回國際孤兒。

▲黃文益認為，萊豬已被嚴重污名化，很多食品添加物本來就無法零檢出，因此國際組織才必須訂定殘留標準。（圖／記者賴文萱翻攝）

他強調，萊豬已被嚴重污名化，很多食品添加物本來就無法零檢出，因此國際組織才必須訂定殘留標準，過去民進黨反對萊牛進口，就是因為當時沒有國際標準，如今國際食品法典委員會（CODEX）已訂出標準，全球也已有109個國家、地區允許進口含萊劑豬肉，包括台灣極力爭取加入的CPTPP各會員國，如果台灣希望跟世界接軌，當然必須接受這樣的規則。

陳其邁答詢表示，國民黨在2012年CODEX訂出萊劑殘留標準後沒多久，就希望開放美國豬肉，但當時國民黨政府沒有提出足夠的配套措施，當時台灣豬肉也無法外銷，所以民進黨反對開放，如今台灣豬已可外銷，台灣要符合國際經貿規範，才能讓有競爭力的商品進軍國際，希望民眾基於台灣整體經貿利益，在反萊豬公投中投下不同意票。