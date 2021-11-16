　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不同意高雄燒土炭送電給台北　陳其邁備詢嗆北部：自己的電自己發

▲▼高雄市長陳其邁答覆高雄市議員黃文益質詢議題。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲針對公投核四與三接議題，高雄市長陳其邁明確表態，高雄市絕對不要核廢料。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底4大公投將登場，其中，核四與三接議題直接影響到南部能源轉型進程。高雄市長陳其邁今（16）日在市議會答覆民進黨高雄市議員黃文益質詢時明確表示，高雄絕對不要核廢料，要求其他縣市也都該表態，並開嗆北部「自己的電自己發」，長期南電北送對高雄非常不公平。

黃文益質詢指出，日本福島發生核災後，10年來累積了1400萬平方公尺核污染土地與超過124萬立方公尺的輻射性廢水，福島民眾在核災發生後還有地方可以撤離，但台灣一旦發生核災，恐怕大家只能跳海。

黃文益指出，所以民進黨才會反對讓安全性有疑慮的核四廠重啟，另以三接解決北部缺電、南電北送問題，讓興達電廠燃煤機組順利提前除役，南部人就不必再「用肺發電」。

▲▼高雄市長陳其邁答覆高雄市議員黃文益質詢議題。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益指出，台灣一旦發生核災，恐怕大家只能跳海。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於核四與三接議題，陳其邁表示，北部應該自己的電自己發，不能長期南電北送，或是南氣北送，對高雄人非常不公平，「要高雄燒土炭送電給台北，這我不同意」。

另外，陳其邁也直言，如果核四出事爆炸，不是只有北部的事情，是整個台灣就不見了，更何況現在沒有一個縣市願意接受核廢料，先前宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜都已表態，他也明確表態「高雄市絕對不要核廢料」，並點名其他縣市也都應該表態。

黃文益接著提到，反萊豬不是食安問題，而是國安問題，當前台美關係是有史以來最佳狀態，卻有人刻意用各種手段孤立台灣，除了中共派戰機侵門踏戶擾台，國民黨也配合中共打壓台灣國際空間，企圖影響台美關係，讓台灣重回國際孤兒。

▲▼高雄市長陳其邁答覆高雄市議員黃文益質詢議題。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益認為，萊豬已被嚴重污名化，很多食品添加物本來就無法零檢出，因此國際組織才必須訂定殘留標準。（圖／記者賴文萱翻攝）

他強調，萊豬已被嚴重污名化，很多食品添加物本來就無法零檢出，因此國際組織才必須訂定殘留標準，過去民進黨反對萊牛進口，就是因為當時沒有國際標準，如今國際食品法典委員會（CODEX）已訂出標準，全球也已有109個國家、地區允許進口含萊劑豬肉，包括台灣極力爭取加入的CPTPP各會員國，如果台灣希望跟世界接軌，當然必須接受這樣的規則。

陳其邁答詢表示，國民黨在2012年CODEX訂出萊劑殘留標準後沒多久，就希望開放美國豬肉，但當時國民黨政府沒有提出足夠的配套措施，當時台灣豬肉也無法外銷，所以民進黨反對開放，如今台灣豬已可外銷，台灣要符合國際經貿規範，才能讓有競爭力的商品進軍國際，希望民眾基於台灣整體經貿利益，在反萊豬公投中投下不同意票。

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
15輪混打BNT、莫德納同時開！　資格對象公布
14+0+7只能住防疫旅館　「春節3大檢疫」一次看懂
4煞球棒狠砸賓士　車主竟是警察妻！被砸原因曝
快訊／本土再+0！　今增2例境外移入
LIVE／第15輪混打！　指揮中心最新說明
吉野家開漲！丼飯全部貴10元　松屋外送要加價
女大生「手工排毒」只要加500　被抄GG了
快訊／白宮聲明：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」
劃時間表？習近平智囊：統一台灣「實現中國夢」
爆乳主播見2男粉絲　「謎樣淫叫」直播放送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台暴力鬥毆頻傳　侯友宜：不容許「街頭惡霸」在新北囂張

民進黨議員打2劑高端　柯文哲讚「有氣魄」：為黨犧牲！有滿滿台灣價值

黃暐瀚怒轟「高端根本是亂打」　混打四劑出問題誰負責？

「我不會灰心」請戰徐國勇挨批駁聲量　羅智強：別讓綠營見縫插針

不同意高雄燒土炭送電給台北　陳其邁備詢嗆北部：自己的電自己發

民進黨緊咬進口美牛　國民黨一句話突破盲點

曝顏寬恒26歲擁上億豪宅　周玉蔻：平常做富豪、選舉回沙鹿

民進黨團列舉4大理由反對核四　「一旦重啟會災難連連」

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

拜登、習近平視訊峰會　外交部：美方會後循例對我說明

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

瑪莎惡少幕後博弈暴力團被抄！　檢警查扣4名車、4幹部全被逮

頭被速球重擊！耳軟骨露出縫6針　陳偉漢：賽前看他影片就怕怕的

全台暴力鬥毆頻傳　侯友宜：不容許「街頭惡霸」在新北囂張

民進黨議員打2劑高端　柯文哲讚「有氣魄」：為黨犧牲！有滿滿台灣價值

黃暐瀚怒轟「高端根本是亂打」　混打四劑出問題誰負責？

「我不會灰心」請戰徐國勇挨批駁聲量　羅智強：別讓綠營見縫插針

不同意高雄燒土炭送電給台北　陳其邁備詢嗆北部：自己的電自己發

民進黨緊咬進口美牛　國民黨一句話突破盲點

曝顏寬恒26歲擁上億豪宅　周玉蔻：平常做富豪、選舉回沙鹿

民進黨團列舉4大理由反對核四　「一旦重啟會災難連連」

無罩嗨唱影片外流遭疑有內鬼　陳時中：沒有這樣的感覺

拜登、習近平視訊峰會　外交部：美方會後循例對我說明

全台暴力鬥毆頻傳　侯友宜：不容許「街頭惡霸」在新北囂張

民進黨議員打2劑高端　柯文哲讚「有氣魄」：為黨犧牲！有滿滿台灣價值

春節防疫計程車短缺逾千輛　指揮中心：還在努力中

周刊爆料「硬上女鐵粉」詹江村怒告　檢不起訴：媒體有第四權

「鋼鐵傘兵」秦良丰復健近況曝光！爸喊話：這次牽你不會再放手

今2境外都是突破性感染！20多歲愛爾蘭籍男「接觸者匡列中」

分手4年「許維恩罕見提KID名字」！　一聽關鍵數字「221」主動接話

第15輪混打BNT、莫德納同時開　97萬人符資格「可有3選擇」

陸央媒公布習拜會談話內容　習近平提兩艘巨輪喻中美地位比肩並行

14+0+7只能住防疫旅館　「3大春節檢疫」圖解一次看懂！

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌向羅明才道歉　坦言「法國沒有地震帶」說法不精確

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

「韓國瑜兒盜帳號」爆料女大生道歉　韓天回應了

原能會：核四嚴格來說「已非核電廠」

敢在台中逞兇犯案　盧秀燕：天涯海角絕不放過

柯文哲批高端實為重打　陳時中：講的有道理

蔡英文握六都市長徵召權　林濁水：不要太民主才不會亂

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

「國民黨赴台中公投宣講市長缺席」　卓冠廷：盧秀燕沒權利躲起來

快訊／蔡英文遭網友「五個不同意」　關鍵原因曝光

快訊／陳時中餐敘美魔女疑是「大陸公務員」　陸委會展開調查

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

黃偉哲再請假1天！後續視醫師建議再作決定

遭質疑為何萊牛可以吃？　蔣萬安「舉1例」嗆爆民進黨

更多熱門

相關新聞

民進黨4大理由反核四　「重啟會災難連連」

民進黨4大理由反核四　「重啟會災難連連」

民進黨立法院黨團書記長蔡適應16日表示，不同意重啟核四有4大理由，包括S斷層穿越核四廠、蓋了15年仍然無法完工、相關零件是拼裝而成，是拆東牆補西牆，以及原始設計及施工錯誤。民進黨立委范雲則說，核四絕對不能重啟，「一旦重啟會災難連連」。

快訊／藻礁公投聯盟拋三接遷址台北港　侯友宜曝：中央沒這個打算

快訊／藻礁公投聯盟拋三接遷址台北港　侯友宜曝：中央沒這個打算

蔡稱核四在斷層帶　柯：別把核四當提款機

蔡稱核四在斷層帶　柯：別把核四當提款機

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

被刪Q嚇到了　揭民進黨公投戰略大轉彎內幕

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

「經濟藍」公投暗挺綠原因曝　民進黨鎖定下個策反目標

關鍵字：

公投陳其邁三接核電黃文益

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面