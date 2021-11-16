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台日友好新篇章　大學聯盟成立「邁向跨國深度合作」

▲▼台日大學聯盟今簽約成立。（圖／記者許敏溶攝）

▲台日大學聯盟今簽約成立。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣與日本同樣面臨人口高齡、少子化等問題，加上兩國在經貿與文化的緊密交流關係，雙方今（16日）舉行「台日大學地方連結與社會實踐聯盟（台日大學聯盟）」簽約儀式，希望為台灣高教體系與國際建立友好關係，打造學術、教育與社會實踐的多面向交流平台，該聯盟也建立多校對多校制度化的實質交流平台，未來將持續進行台日學術研究與人才培育的跨國深度合作，引領高品質國際高教合作。

而台日大學同時意識到具備在地脈絡辨識問題的能力並與地方合作，才是解決問題根本之道，「台日大學地方連結與社會實踐聯盟」應運而生。

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教育部與科技部分別啟動「大學社會責任實踐(USR) 計畫」與「人文創新與社會實踐計畫」，前者聚焦在社會實踐與人才培育，鼓勵大學結合理論與實務課程，後者則是補助大學組成全校性的跨領域學術團隊，開創兼具理論研究與社會實踐的多元新學術典範。

台灣與日本，因為歷史上的密切關係與地緣政治上的相依，一直在經濟、貿易、學術、文化等各層面維持緊密交流，而台日也同樣面臨人口高齡、少子化、非都市地區人口外流，以及城鄉發展落差等類似的社會問題也都嘗試引導大學能量投入相關問題的緩解，但台日的大學也意識到，具備在地脈絡辨識問題的能力，並與地方合作，才是解決問題的根本之道。

近年來，台日大學藉由十座結合見叫和研究，回應地方議題，累積豐碩成果，為讓這些成果進一步發展並紮根社會，台日大學聯盟應運而生，並在今天透過線上方式，舉行跨國簽約儀式，包括教育部長潘文忠、科技部次長林敏聰、台日關係協會會長邱義仁等人都到場。

▼台日大學聯盟今天成立，並透過線上方式進行簽約。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台日大學聯盟今天成立。（圖／記者許敏溶攝）

這次台日大學聯盟由台灣的成大等六所大學，與日本的千葉大學等四所共同組成，這對台日雙方合作推動地方創生與社會實踐，具有指標性意義，過往台日大多是一對一合作，這個聯盟建立多校對多校制度化的實質交流平台，未來將持續進行學術研究與人才培育的跨國深度合作，成員學校可藉由聯盟建構互動網絡，加速姊妹校締結，獲得更完整的國際資源。

▲▼台日大學聯盟今天成立。（圖／記者許敏溶攝）

▲台日大學聯盟今簽約成立，教育部長潘文忠期許台日兩國深化交流。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠表示，今天台日十所大學成立台日大學聯盟，這個跨國聯盟為大學做地方連結與社會責任，打下一個大學發展的里程碑，而台日雙方共同合作，對彼此高教發展都是非常重要，也看到大學存在價值與存在地方貢獻，而台日所遭遇社會問題有很多相似之處，包括少子化問題、高齡社會問題與城鄉差距問題，甚至產業需要大學的人才協助，透過大學連結地方，這個力量會更強。

潘文忠進一步表示，教育部從2018年開始推動大學社會責任機制，起步經過兩個接過，除了原來與地方連結人才，2020年往世界永續發展目標努力，這也讓大學除學術研究之外，也要為地方、社會創造更多更好的可能性，經由台日雙方的大學合作與經驗交流累積，力量會更強大。

台日關係協會會長邱義仁表示，非常高興台日大學聯盟成立，對我來說至少兩個意義，首先，大學責任不光只是做學術研究，還有跟社會關係與對社會所付責任，透過這次聯盟讓台日有更緊密連結，其次聯盟成立，讓年輕學子可更深入了解彼此社會，大家都在說，台日關係非常友好，但怎麼更深刻與深入了解彼此社會，讓台日關係走的更久遠的重要基石。

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