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獨／台中服飾店被砸慘況曝！網爆闆娘黑歷史　她怒喊：告到底

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區一家服飾店半夜遭2名男子潑漆、打碎玻璃窗，警方獲報後成立專案小組，於市區逮獲2嫌。由於近日台中亂象不斷，這起砸店事件也引發不少關注，有網友在PTT爆料，店家老闆娘常讓員工超出工時加班到深夜2、3點，甚至被國稅局查出逃漏稅，被罰數百萬元，對此，老闆娘說一切都是不實指控，嚴重傷害商譽，已經報請檢警處理。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中南屯區服飾店遭砸、潑油漆，今有工人進行修復。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，22歲邱姓男子、25歲蕭姓男子疑和南屯區一家服飾店有買賣糾紛，14日清晨3時許，2人拿工具敲碎玻璃，造成店面大門、造型櫥窗、櫃台、地面、販售衣物等毀損，並拿油漆潑灑後逃逸。警方獲報展開追緝，從市區沿路調監視器，追查到新社山區，再由山區回到市區，於45小時內順利逮獲2嫌，訊後依毀損、恐嚇罪嫌移送法辦。

《東森新媒體ETtoday》16日下午走訪店家，店內有2名工人正在去除油漆、修補門口破損，破裂的窗戶已於昨日重新裝上新的玻璃，地面上仍可見尚未抹去的油漆，工人說，整體要復原約需花費3天。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼地面仍有油漆未去除；破損的窗戶已更換新的玻璃，地上還殘存玻璃碎片。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

由於台中近期暴力事件頻傳，引起社會關注，本案也有不小討論度，有網友爆料，該店老闆娘來自中國東北，店員時常中午12點上班，卻要加班到半夜2、3點，加班費也不按勞基法給付，更稱先前因逃漏稅被國稅局抓到，遭罰數百萬元，對其資產來源產生疑問。

針對店面被砸，老闆娘表示，不認識那2名男子，無緣無故遇上此事是莫名其妙，並透露警方目前正在調查背後原因。至於店家損失，她說原想把油漆清除就可了事，但與設計師討論後還是決定要重新粉刷，加上衣物損壞、3天的營業額，還不知道要怎麼估算財損，僅盼能趕快恢復營業。

面對網友指控，老闆娘說，這兩天有朋友將訊息傳給她看，但其實內容都是謠傳、造假的，如此傳開已經影響商譽，今天已報警處理，請警方、檢察官追究，希望事情盡快落幕。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲工人預估店面復原需花3天時間。（圖／記者白珈陽攝）

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