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球棒4煞尬跳愛情的恰恰！「電臀狂扭」S曲線爆反差　19秒片網笑噴

記者曾筠淇／綜合報導

台中大甲區五福街上個月底發生4名惡煞持球棒砸車事件，由於行徑囂張，因此當地民眾都不禁擔憂治安惡化。就有網友將砸車影片惡搞，加上《愛情的恰恰》的配樂後，讓球棒4煞扭腰擺臀，「搖勒搖勒！」而19秒影片曝光後，就讓不少網友笑到流淚。

有網友在「爆廢公社」上貼文，提到他日前得知台中的砸車新聞後，貌似看見「我們棒球界的一絲絲希望」，因此，他就特別做了影片致敬。從影片可見，4煞囂張模樣盡失，經過原PO巧手剪接後，扭腰擺臀的畫面意外爆反差。

原PO特別以本土經典老歌《愛情的恰恰》來當配樂，表現出4煞的臀力和腰力，想不到合成結果意外無違和，「搖勒搖勒！」

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▲▼投資小吃店分紅不均，警察子嗆聲害母親車子被砸 。（圖／民眾提供）

▲當時有4人砸車、1人拍攝影片。（圖／民眾提供）

19秒的影片曝光後，網友也紛紛留言回應，「這首當他們的隊歌，太適合了」、「砸個車那麼騷包」、「果然不是我的錯覺，看到他們揮球棒，就想要音樂放下去」、「希望影片本人有看到這個影片」、「這聲下去，都不用做人了」、「最近很多棒球啦啦隊」、「這可能會被笑很久」。

回顧整起事件，10月30日當天，4名惡煞在光天化日之下，於台中大甲區五福街一家補習班旁邊手持鋁製球棒，朝停在騎樓的白色賓士猛砸，每人負責一個區域，導致車廂受損、車窗和後照鏡碎裂。

警方循線得知，王男與洪男投資小吃店，王男因懷疑分紅不公而產生金錢糾紛，雙方在網路上互嗆。洪男事後找了25歲盧男、27歲吳男、19歲陳男和25歲劉男前往王家理論，因找不到王男，所以便將朝放在門口前的車子砸毀洩憤，而該輛小客車為王男母親所有。

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