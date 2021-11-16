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社會 社會焦點 保障人權

為三倍券指網友「小笨蛋」　黃士修：是曖昧稱呼...有信心無罪！

記者黃宥寧／台北報導

公投領銜人黃士修，去年在行政院院長蘇貞昌臉書分享三倍券使用方式，與林姓網友有歧見，林留「九月花跟十二月花對於經濟的貢獻沒有差別」，黃tag林並回「不用功讀書的小笨蛋」等，林姓網友覺得受辱提告。士林地院16日開庭，黃做無罪答辯，表示在google上搜尋「小笨蛋」都是言情小說親暱稱呼，並無貶損林的人格，全案辯論終結，訂下月21日宣判。

▲▼ 黃士修 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲核四公投領銜人黃士修因三倍券議題在臉書上與林姓網友有歧見，並留「不用功讀書的小笨蛋」挨告。（圖／記者黃宥寧攝）

去年12月13日行政院長蘇貞昌於臉書粉絲專頁貼出「三倍券，當然要拿來支持台灣漫畫！在CWT56的這天、三倍券過期倒數19天，就該跑一趟台灣漫畫基地 ，用光全家的三倍券，買幾本台灣漫畫作品回去給孫女看！ 」

該篇貼文也引起網友一陣熱烈討論，黃士修也在文章底下留言質疑三倍券政策，林姓網友看見並回覆他「請問在9月花跟12月花對於經濟的貢獻差別何在？」沒想到黃士修竟隨即標記林姓網友分別留言回覆差別在於政府一開始大內宣的乘數效應呀，小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」、「不用功讀書的小笨蛋」。

今開庭，黃士修做無罪答辯，他表示小笨蛋並非針對林姓網友的人格進行侮辱，更進一步向法官解釋，「我自行google『小笨蛋』搜索前3頁可知都是言情小說曖昧間稱呼」而蠢貨他是打「你們」泛指所有被政府矇騙的民眾。黃更開玩笑表示，如果林姓網友覺得小笨蛋有被性騷擾感覺，可以對他另外提告。

他庭後受訪表示，檢方僅以被告言論中出現「蠢貨」、「小笨蛋」等分割當時行為情狀、言論爭執內容、以及連結之前後文句起訴他，顯然喪失對言論的客觀評價。

對於宣判結果，黃士修向記者表示，有信心無罪，他之前有上網查過該承審法官，他認為該法官相當公正，但仍尊重最後判決結果。全案言詞辯論終結，訂12月21月宣判。

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