民進黨揭真相打臉蔣萬安　「台灣消費美牛是美豬4倍」

▲蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動。（圖／蔣萬安辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立委蔣萬安稱「國人吃萊豬是萊牛7倍」，民進黨發言人簡舒培16日揭真相，台灣去年平均消費美牛是美豬4倍，蔣萬安用錯假資訊誤導視聽，凸顯國民黨把公投當政治秀場。

蔣萬安近日在宣講時，遭市場民眾嗆聲「萊牛為什麼可以吃？」後，他以「國人吃萊豬是萊牛7倍」回應。對此，簡舒培表示，2012年國民黨馬政府就已開放萊劑美牛進口，至今已過9年的時間，如今面對同樣依照國際標準規範的萊劑美豬，國民黨卻打臉過去開放萊劑肉品的自己。

簡舒培說，蔣萬安以扭曲事實、混淆視聽方式反對，也難怪他遇到「為什麼萊牛可以？萊豬不可以」的質疑，出現立場站不住、愣住語塞的窘境。

此外，對於蔣萬安「國人吃萊豬是萊牛7倍」的說法，簡舒培說，這完全是背離事實、誤導民眾的謬論，真相是國內去年每人平均消費美牛2.7公斤，是消費美豬0.7公斤的4倍，且從今年1月萊豬開放至今，因國內市場也沒有需求，仍未有萊劑豬肉品進口，不知道他所謂「國人吃萊豬是萊牛7倍」的事實根據是什麼？

另外，有關前總統馬英九指稱進口萊豬是「故意討好美國」，簡舒培表示，馬英九不知道是記性不好，還是選擇性失憶，讓我們來幫忙馬前總統恢復記憶，國內最早開放萊劑肉品，就是2012年的總統馬英九，請問馬英九當年開放萊牛，是不是「故意討好美國」呢？

簡舒培強調，食品安全是科學問題，絕不是政治問題，應以國際標準和科學驗證作為立論基礎，國民黨不顧客觀科學事實，一味地假借反美豬公投進行政治操作，不但傷害台美貿易關係，也阻礙台灣與國際經貿的接軌，更會讓台灣孤立於世界經濟體之外。

因此，簡舒培呼籲，年底1218公民投票，為了台灣的國際經貿發展，為了台灣民主持續向前不倒退，希望大家都能投下「四個不同意」，斷絕國民黨利用民主、反民主的歪風。

▼顏若芳回擊蔣萬安萊豬說法。（圖／翻攝顏若芳臉書）

