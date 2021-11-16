「這3個月份」出生的女人有旺夫命！天生有福氣會聚財...興家能力一流

▲農曆3、7、9月出生的女人家庭、事業兩得意，還能錢財無憂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

具有幫夫運的女人，不但能夠將家裡打理得井然有序，還能讓丈夫無後顧之憂的拚搏事業。《搜狐網》運勢專欄就點名，有「3個月份」出生的女人非常有福氣、會聚財，加上有擔當、有遠見，能夠將生活打點得很好，和丈夫相處也不致於產生問題，是典型的旺夫命。

農曆3月出生的女人：

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出生在農曆3月的女人，天生就非常樂觀大氣，而且做事非常認真，她們做每一件事情都要精益求精，不達目的誓不罷休，絕非弱女子，她們也擅長尋找出路，賺錢功夫一流，在職場上有好表現。即使結婚後，也能管好家庭，對丈夫非常有幫助，多年下來能帶著丈夫一起實現財富自由，可謂精彩紛呈。

農曆7月出生的女人：

這個月出生的女人非常樂觀、大氣，一直以來都爭強好勝，非常渴望成功，年輕時就有女強人的風範，能非常穩重地逐漸進步，結婚後更會為了家人和丈夫拼盡全力，可以及時扭轉丈夫的錯誤，避免對方誤入歧途，所以她們不僅能管理好家庭，事業上也能取得成就，為家庭累積更多財富。

農曆9月出生的女人：

出生在農曆9月的女人擁有十足的耐心，不管她們結婚是早是晚，都能照顧好家庭，不僅不會耽誤自己的事業，也能將家庭打理的井井有條。頭腦好又樂觀的她們，人際關係和職場都能發展得很順利，也能把握住生活中的各種錢脈，結婚後雙方家庭都不會因為生活艱難而受苦，可謂是難得的好命人。