這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來　你上榜了嗎

▲命理專家點名有4個生肖2022年運勢不佳。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／小孟老師

屬虎：

屬虎者來到壬寅年屬於「本命年」，即是太歲當頭座。務必要特別當心會有太過情緒化的狀況，另外務必要注意交通事故或意外，容易一不小心就有車關。

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財運方面，容易會有衝動消費的情況，不要因一時慾望而消費。

－虎年屬虎的人，要多拜虎爺，你將能得到虎爺的加持，化解車關與血光之厄。

屬蛇：

屬蛇者2022年為「刑太歲」及「害太歲」之年，身體健康務必要特別當心，容易失眠身體不適，同時也容易將錢耗費在健康上，容易病痛較多。另外你會覺得身體有點過勞的傾向，若是身體不適還是要以身體為主，休息是為了走更長遠的路。

財運方面，保守理財是上上策，不宜做重大投資。

－在床下壓紅包袋，紅包袋裡放一張白紙寫下破病符，就能破除病氣。





▲屬蛇者明年要留意健康，會出現過勞傾向。（示意圖／記者陳俊宏攝）

屬猴：

生肖屬猴者來到2022壬寅年屬「沖太歲」之年，加上有「大耗」凶星落入容易大破財，因此不可以貿然投資，同時有業績壓力的人建議放個小葫蘆在房間能抵擋厄運。

財運方面，不可以道聽塗說就亂投資，2022年也不宜創業當心投資失利。

屬豬：

2022年屬豬的人屬於「合太歲」，加上破太歲也來擾亂，顯示容易合久必分，不宜亂變動、不宜談判，虎年小人較多，建議講話要婉轉不宜太直接，以免得罪主管上司那就不好了。

財運方面，不宜合夥，倘若合夥合中必破，簽約與併購也要看仔細，以免看錯條約賠大錢。

－在房間放個風獅爺，能虎虎生風鎮住煞氣。

本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟