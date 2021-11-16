陸企業在辦公室貼「加班真好」標語　員工傻眼怒爆料！

▲企業在辦公室貼出加班標語，令員工相當恐懼。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東一間企業近日被網友爆料，公司在辦公室內掛上了多幅加班標語，包含「大家加，才是真的加，加班真好。」「他加我也加，想跑也跑不了。」令許多員工感到相當恐懼，怒批，難以相信竟有公司大張旗鼓地鼓勵員工加班。

從流傳的照片中可以發現，貼出的標語有「大家加，才是真的加，加班真好。」「他加我也加，想跑也跑不了。」「白天加白班，不瞌睡；晚上加晚班，睡不著。」「有空就去加班吧，去完成那些，我們還未完成的事。」

陸媒報導指出，該間企業為山東「浪潮集團」，濟南市勞動保障監察支隊已注意到此事，將前往展開調查。勞動部門的內部人士也指出，若企業真的把這些標語落實到規章制度裡，則違反現行的勞動保障法律法規，會糾正這樣的行為。

事實上，該間企業已不是第一次惹出類似風波，早在2016年，就有疑似該企業的員工爆料，公司提出讓員工申請自願放棄年休假，以及實行6×12小時工作制春節長假「隨叫隨到」等要求。

據浪潮集團官網介紹，浪潮集團作為雲計算、大數據服務商，旗下擁有三家上市公司，業務涵蓋雲數據中心、雲服務大數據、智慧城市、智慧企業等業務板塊，已為全球一百二十多個國家和地區提供IT產品和服務。