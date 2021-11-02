明年元旦起勞工值班計入工時　超時應給加班費、違者罰2-100萬





▲勞動部指出，明年元旦起勞工值班將納入工時計算。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（2）日指出，「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」自111年1月1日起停止適用，雇主如有使勞工從事值日（夜）工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費，若事業單位違反將開罰2-100萬元。

勞動部說明，注意事項在74年間訂定，主要為規範事業單位在工作時間外安排勞工「從事非勞動契約約定之工作」，例如處理緊急文件、接聽電話、巡察事業場所等工作。

不過，因值日(夜)的態樣有別於平日的工作，歷年來並未認定為工作時間，外界多有要求檢討的訴求。為保障勞工權益，勞動部已在108年3月11日修正該注意事項，增訂值日(夜)津貼建議數額，宜不低於每月基本工資除以240再乘以值日(夜)時數之金額。

另修正原「不得使女性勞工從事值夜」之規定，並增訂雇主應提供必要安全衛生設施，促進職場性別平權，但妊娠或哺乳期間之勞工，仍禁止從事值夜。

勞動部勞棟條件及就業平等司司長黃維琛表示，該修正事項已在108年就已經討論，也預告了約2年的時間，預告時間之所以這麼長，是考量事業單位因應法規調適的人力增補需求，108年修正時，已一併訂定落日條款，預告該注意事項將自111年1月1日起停止適用，給予事業單位適當緩衝。

另外，黃維琛也提醒，事業單位在未來安排人力進行值班時，也必須注意到7休1、輪班間隔等相關規範，若值班當日有超過正常工時的話也需要給予加班費，至於加班費的計算就回歸到勞動基準法的計算方式，提醒事業單位需注意人力配置以免觸法而遭到處罰。