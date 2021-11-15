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社會 社會焦點 保障人權

巴頭甩巴掌灌髒水！惡看護虐打中風婦　家屬：仲介撂話撤告談和解

記者唐詠絮／彰化報導

可惡移工看護！彰化縣議員曹嘉豪踢爆1名印尼看護妮娜，對66歲中風行動不便的李姓婦人揮拳暴打耳光、巴頭，還用髒水強灌老人家，使得這名婦人10多月來褥瘡5公分深，臉部頭部多處挫傷，耳朵有瘀青血腫，目前住進醫院開刀，家屬氣得報警提告。

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供 記者唐詠絮攝）

▲彰化移工看護揮拳暴打中風婦。（圖／家屬提供）

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供 記者唐詠絮攝）

▲看護手拿一杯髒水強灌無法行動老婦人。（圖／家屬提供）

曹嘉豪今天召開記者會，彰化縣政府社會處及勞工處都有派員參加，李婦的兒子及媳婦難過的說，「真的太可怕了」，妮娜在李家已經有2年半，起初都很正常，家中對她很好，把她當親人對待，知道她剛到台灣，生活不易，經常買衣服買咖啡給她喝，生活她很大的自由，沒想到竟會對媽媽動粗。

李婦兒子在這幾個月發現媽媽的身上經常有瘀青，褥瘡1年多了怎麼都好不了，才在家裡裝監視器揭開她的暴行，一裝監視器後，妮娜的暴力行為更加乖張，明知道媽媽中風，無法自己吃飯，還對著鏡頭對媽媽揮拳狂打，對待她就像畜牲一樣，看到影像後，心都糾結了。

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供 記者唐詠絮攝）

▲彰化議員曹嘉豪召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

曹嘉豪說，當天家屬拿著監視器影像及就醫證明到警局提告時，仲介還跟家屬嗆聲，要她們「撤銷告訴，半年內要談和解，否則會無法再請到外籍看護」，真的非常惡劣。今天妮娜的仲介公司謝姓女負責人帶著妮娜到場，謝女到場後不知道是開記者會，連忙改口連番指責妮娜，「我有告訴你可以打人嗎」，妮娜一直低著頭，小聲的說，「對不起，我做錯了。」

彰化縣政府勞工處指出，這次的事件對於看護的行為予以譴責，對於業者的行為違反老人福利法，會移給社會處裁罰，至於移工違反就業服務法部分，會廢止她台灣的聘僱許可，在勞動部會有黑名單註記，不能再進到台灣工作。

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供 記者唐詠絮攝）

▲看護到場道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

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