開放高端混打？　柯文哲酸「不被國際社會承認」：是重打啦

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心宣布施打高端疫苗者，若有就學等原因需出國，可混打國際認可的AZ、BNT或莫德納等疫苗，引發不少人批評，甚至形容這叫「重打」。台北市長柯文哲15日表示，這就是「重打」，因為高端不被國際社會承認。

柯文哲15日赴台北市議會備詢，新黨台北市議員潘懷宗表示，有民眾打完2劑高端，為了出國需求，現在還要再打2劑BNT、莫德納或AZ等疫苗，以柯文哲的醫師專業來看，什麼叫「混打」、什麼是「重打」？

柯文哲回應，「混打」是因為疫苗有不同機制，有的是蛋白質、有的是mRNA，有的是滅活病毒，所以不同方式製造的疫苗，可以針對同病毒、不同機制疫苗混打，但能不能混打要看科學，例如現在AZ打mRNA這是大家都有做的，至於其他混打模式，要看有無論文才能確定。

柯文哲指出，高端拿不到世界衛生組織（WHO）緊急使用清單是早就知道的事，「這事情早在一年前，我就預測一定是這樣，沒辦法！」世界強權有獲得認證的疫苗，想想看剛好是哪幾個國家，中國、美國、英國、俄羅斯和德國，這就是強權在決定市場，台灣就是拿不到WHO認證，這是本來就能預測到的事情。

潘懷宗詢問，這樣到底是「混打」還是「重打」？柯文哲直言，「重打了啦！因為它（高端）不被國際社會承認。」

潘懷宗進一步追問，柯文哲的意思是高端不被國際社會承認，因此叫「重打」而不是「混打」，因為「混打」是2個疫苗都被國際承認的。柯文哲則說，「對。」