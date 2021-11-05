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抓胸吻頸還想硬上！高職女拚命抵抗　色男1年2犯建請重判

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲石姓男子騙未成年女幫調整電視機設定，竟伸魔手抓胸、親頸，因無法勃起未進一步性交得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭石姓男子請樓下未滿16歲女高職生房客，上樓幫整調電視機設定，女生入屋後他堵住房門，趁機抓胸、親吻脖子猥褻得逞，之後，又尾隨女生下樓強行入屋，女生數度反抗，石男無法勃起，加上妻子將返家，才未得逞。宜蘭檢方以石男6個月前也犯強制猥褻，對2案均無悔意，以強制猥褻罪嫌遭到起訴，並建請宜蘭地院從重量刑。

起訴書指出，今（2021）年9月間，已婚石男，到樓下向未滿16歲女高職生租屋處，請女生上樓調整電視機設定，當時因正巧女方母親來送晚餐，石男打完招呼後上樓，一小時後，石男再下樓請女生協助調整電視機設定。

女生上樓協助改設定時，石男先說要幫女生按摩，女生拒絕要離開，石男擋住房門口，以抓胸、親吻脖子等猥褻得逞，更佯稱屋內有監視器，女生若不從，就把影片散播到女生學校。

後來石男更提議下樓到女生房內，女生拒絕，但石男緊跟回女生住處，趁女生來不及關門，強行入屋再猥褻，石男還說要趁女生沒力氣前硬上，女生數度反抗，石男無法勃起及擔心妻子將返家，才停止強制猥褻。

數天後，女生不甘受辱在師長陪同下報警，宜蘭地檢署認為石男對未滿16歲女生，以強暴、脅迫等違反意願方法進行猥褻，造成女生心靈受創，犯強制猥褻罪嫌，提起公訴；另，石男今年（2021）3月也以相手法犯案，已被以強制猥褻罪起訴，兩案相隔僅6個月，且石男在2案偵查期間飾詞否認，無悔意，建請宜蘭地方法院從重量刑，以示警懲。

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