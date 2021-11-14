林姿妙率「蘭陽偵碳團」　邀民眾一同碳索博物館

▲偵碳團長林姿妙偵查低碳生活行動，並頒發2021年宜蘭縣環境教育繪本創作比賽6個得獎作品之獎項。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

世界各國甫結束氣候大會（COP26），宜蘭縣因應目前刻不容緩的氣候變遷及減碳議題，14日在蘭陽博物館大廳辦理「蘭陽偵碳事件簿」微展開幕，以宜蘭博物館家族館舍減碳故事及碳索互動遊戲的方式，帶領大小朋友調查掌握館舍耗能與碳足跡，進而發掘溫室氣體排放的真相，並蒐集落實各類減碳改造行動，以降低溫室氣體排放。

宜蘭環保局表示，宜蘭縣溫室氣體排放以工業部門為大宗占7.3成，其次為住商農林部門能源占1.4成，除了輔導工業製程改善及設備汰換外，宜蘭縣為打造縣內低碳永續觀光發展，也積極針對觀光商圈、旅宿業進行節能減碳輔導改造工作，更結合具低碳環教意涵與特色之低碳社區，推動在地觀光旅遊產業與低碳社區產業落實節能減碳效益。在宜蘭環保局的輔導下，今年從社區延伸到博物館家族館舍，有12處館舍進行低碳改造工作，不僅每年節電8萬餘度，減少約42公噸二氧化碳（CO2）排放，每年還可節省30萬元電費。各館改造成效，皆運用圖卡等實務展示方式，納入節能減碳教育，並結合各館舍既有導覽及體驗遊程能量，融入氣候變遷教育議題，讓遊客從生活的博物館中，學習宜蘭的永續生活經驗。

縣長林姿妙表示，為讓宜蘭逐步邁向永續觀光並達到2050年淨零碳排目標，今（2021）年特別辦理「宜蘭碳索博物館專案計畫」，結合在地二結穀倉稻農文化館、己文堂、古意生活藝術館、台灣碗盤博物館、白米木屐館、利澤國際偶戲藝術村、亞典菓子工場、香草菲菲、菌寶貝博物館、勝洋休閒農場、橘之鄉蜜餞形象館以及龜山島漁村文化館等12處宜蘭博物館家族館舍，由專家攜帶科技儀器至各館舍進行節能減碳診斷，找出各館舍減碳改造潛力項目，提供各項減碳對策輔導落實改造，讓宜蘭又往淨零碳排目標邁向一大步。

除了碳索博物館計畫「偵碳事件簿」微展，現場也展出「2021年宜蘭縣環境教育繪本創作比賽」獲獎作品，以繪本故事呈現環境教育議題凸顯在地特色，並由縣長頒發6個得獎作品之獎項。榮獲親子創作組佳作及一般創作組前三名的繪本作品，環保局將印製成冊分送縣內學校、圖書館等，做為環境教育持續推廣運用教材，希望透過繪本閱讀等輕鬆活潑的方式傳達環保觀念，將環境教育意義深植內心，進而身體力行將環保落實於日常生活中。



宜蘭縣政府也邀請在地朋友及外地遊客，共同化身為「蘭陽偵碳團」的一員，到蘭陽博物館展場大廳，從展示的內容與證物中調查二氧化碳出沒的足跡，找出氣候變遷事件的真相。凡到場參觀並到環保局FB官方粉絲頁活動頁面拍照打卡#宜蘭碳索博物館#偵碳事件簿，有機會抽到12處館舍體驗券或特色產品，親自碳索宜蘭博物館的低碳永續生活實踐，獎品總價值上萬元（活動自即日起至11月23日下午5點止），環保局也鼓勵民眾以搭乘大眾運輸，或共乘等低碳交通方式前來參訪，將展覽場上習得的減碳改造方法運用於家中，共同拚出低碳永續永續好生活。