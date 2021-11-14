宜蘭15歲單親少女為愛翹家到高雄　藏小男友家頂樓被識破

▲高雄市少年隊尋獲少女 。（圖／高雄市少年隊提供）

地方中心／高雄報導

宜蘭15歲少女小慧(化名)自幼父母離異，母親忽視教養，在家庭功能不健全下，導致小慧求學階段經常輟學、逃家，近期因透過網路交友，輾轉認識住在高雄的男朋友，因年少思慮不周，於某日上學途中逃學且離家未歸，家人聯繫不上，擔心其安危，趕緊到派出所報案，請警方協尋，經宜蘭縣警局人員積極訪查聯繫，研判小慧可能南下高雄找男朋友，為爭取尋人時效，遂立即通報少年隊隊員警就近協助尋找。

▲高雄市少年隊尋獲少女，將人帶回。（圖／高雄市少年隊提供）



▲高雄市少年隊尋獲少女 。（圖／高雄市少年隊提供）

高雄市少年隊接獲宜蘭縣警局通報後，查知小慧交往對象亦是經常輟學的少年小德(化名)，立即派員前往楠梓區某棟民宅家中訪查，警方向小德家長說明來意時，家長表示：「小德先前有帶女朋友到家中來，我們見她年紀太小，家人也會擔心，已經請小慧先返家了。」

但警方發現小德神情緊張，依經驗判斷小慧仍應躲藏在屋內，經向小德一番勸說及取得家長同意後，查看屋內各角落，順利於該民宅頂樓房間內尋獲少女小慧，終讓家屬放下心中大石，並對於警察積極熱心協助之舉，深表肯定與讚譽。