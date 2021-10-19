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22歲男遭行刑式狙殺爆頭慘死！妻悲痛貼文：怎麼捨得丟下我和女兒

▲▼羅姓男子不幸遭行刑式狙殺，貌似美網的羅妻在社群網站上說要羅男在夢裡找她好嗎等。（圖／擷取自《李女臉書》，下同）

▲22歲羅姓男子遭行刑式狙殺，羅妻在社群網站悲痛貼文，要羅男在夢裡找她。（圖／擷取自《李女臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅姓男子19日凌晨2時許遭行刑式狙殺，羅妻事發後悲痛不已，在社群網站貼文，「你怎麼捨得丟下我還有女兒！」並說3歲女兒晚上打電話給先生，說好要回來陪母女睡覺，沒想到發生這種事；還說先生怕痛，流了很多血，兩人7年緣分嘎然而止，心痛不已，不知道該怎麼辦才好，要先生來夢裡找她。

▲▼羅姓男子不幸遭行刑式狙殺，貌似美網的羅妻在社群網站上說要羅男在夢裡找她好嗎等。（圖／擷取自《李女臉書》，下同）

宜蘭市今日凌晨2時許驚傳槍擊案，先是發生追撞車禍，羅姓男子駕車載吳姓男子，在市民大道跟環市東路口附近遭後車高速追撞，羅、吳兩人停車還未看個究竟時，竟遭後車劉姓男駕駛開槍3槍，羅男中2槍傷及太陽穴送醫不治，副駕駛座吳男子左手臂中槍送醫。涉及開槍奪命的劉姓男子，帶著手槍及8顆子彈，於20多分鐘後向宜蘭警分局自首，警依殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦。

▲▼警方封鎖遭開槍身亡的羅姓男子自小客搜證。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警方封鎖遭開槍身亡的羅姓男子自小客搜證。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼警方封鎖遭開槍身亡的羅姓男子自小客搜證。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，23歲劉姓男子，是因有槍砲前科的22歲羅男積欠20多萬元不還，心生不滿。19日凌晨，劉男開黑色自小客一路尾隨羅男的自小客，並在宜蘭市市民大道跟環市東路口附近，高速追撞羅男車子，羅遭撞停車後，劉男上前朝駕駛座的羅男頭部開2槍，1槍貫穿羅男太陽穴，羅傷重不治，副駕駛座的31歲吳姓男子左手臂也中一槍，送醫後無生命危險。

羅妻獲知先生不幸遇難，悲痛萬分，無法接受先生驟然離世、留下她們母女，在社群網站貼文，「你怎麼捨得丟下我還有女兒！」並說3歲女兒晚上打電話給先生，說好要回來陪母女睡覺，沒想到發生這種事；先生怕痛，流了很多血，對於兩人7年緣分嘎然而止心痛不已，不知道該怎麼辦才好，「我睡覺要回來找我，跟我說話好嗎？」

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