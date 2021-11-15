林昶佐：罷免案造假連署不會停止　積極爭取年輕藍投下反對

▲無黨籍立委林昶佐接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目訪問。（圖／林昶佐辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案第二階段連署尚未通過有效門檻，罷免團體將申請補件，林昶佐15日表示，相信罷免團體會故技重施，「送出造假連署、賭抽檢過關」，他會積極爭取非傳統支持者的年輕人、新生代「年輕藍」一起理性面對國家的未來，投下反對罷免票，「我們不會坐以待斃」。

林昶佐15日接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目訪問，對於日前中選會宣布其罷免案因錯假連署過多，二階段連署未達標準需補件一事，他相信罷免團體會故技重施，「送出造假連署、賭抽檢過關」。

林昶佐強調，自己仍會全力正面迎戰，並且積極爭取過去因為家庭背景而未支持他的非傳統支持者的年輕人、新生代「年輕藍」，一起理性面對國家的未來，投下反對罷免票，「我們不會坐以待斃」。

林昶佐表示，針對他而來的罷免案，被抓出3成是錯假連署，這還只是寬鬆抽檢的「低標」結果，但是自己不會因此鬆懈，過去無黨籍高雄市議員黃捷、前台灣基進立委陳柏惟低調應戰，最後仍然讓罷免團體補件過關、進入投票階段。

林昶佐指出，根據媒體報導，罷免團體蒐集一些「名冊」在抄寫，不但禁不起檢驗，也會有刑責問題，相信罷免團體會故技重施，會透過各種方式去蒐集補件名單，現在還不是鬆懈的時候。

林昶佐質疑，國民黨即使提供黨員民冊讓罷免團體抄寫，「但可以實際去問有幾個國民黨的里長想罷免我？有多少他們黨籍里長和我合作解決過去立委解決不了的陳年老案？」

此外，林昶佐也說，這段期間他力推年輕人重視的議題，如同婚、動保、體育、電競、刺青師檢定等，「不能因為被罷免，就把過去重視的多元面向都收起來」。

林昶佐強調，有些年輕人過去因為家庭背景而未投票給他，罷免反而是一個好機會，讓他們好好檢視林昶佐的成績，以及如何在國際發聲，在國會問政，在地方服務，他會盡力爭取這些朋友的支持，投下反對罷免票。

林昶佐表示，從罷免、公投到補選並非個別事件，而是捍衛台灣的發展方向，這一年多來，國民黨被極端力量帶著走，在台灣各地掀起烽火，如今對於過去藍綠曾有共識的停止核四、進口肉品尊重國際標準、以及台美關係必須前進等，國民黨都為了政治利益突然反悔、撕裂國家。

林昶佐也質疑，這樣台灣的方向怎麼繼續進步，人民怎麼能接受，他相信即使是理性的藍營支持者或年輕一代，也不能接受這種極端做法，因此希望團結更多人，讓他們不要被極端情緒綁架。