脫罩唱歌餐會上多是藍營金主　學者：可見陳時中不被國民黨支持者討厭

▲陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片引起爭議。（圖／翻攝網路）



記者杜冠霖／台北報導

衛福部長陳時中去年6月「無罩嗨唱」的46秒影片曝光後，藍營政治人物強力撻伐，質疑違反防疫規定、有女陪侍在場，對此，立場長期偏綠的台師大政研所教授范世平分析，國民黨的批評完全落空，既掉漆又扣分，且該場餐會與會者多是藍營金主，「可見陳不被藍營支持者討厭，政治版圖有開發空間。」

對於藍營質疑餐會違反防疫規定、有女陪侍在場，范世平指出，這是在去年6月15日的活動，當時疫情緩和，並無違規之處。對於女陪侍一說，此餐會的主人劉教也授跳出來嚴正否認，「國民黨第一時間見獵心喜，打陳時中太猛，結果完全落空，迴力鏢射回自己，既掉漆又扣分。」

范世平表示，陳時中沒有與在場女性有任何接觸，凸顯他是正人君子；他遭冤枉後沒太多辯解，最後謠言不攻自破，被還清白，他的受害者形象反而能獲得大眾同情。且陳時中的大口乾杯與大聲唱歌，反而凸顯他的真誠、率直、豪邁，「而這不也是我們在KTV的正常行為嗎？這是接地氣的表現。」

對於陳時中影片被廣傳，范世平解釋，這是因為與平時的形象有反差，但證明他防疫做得好，私底下也能盡情放鬆，這才是真本事，「政治人物有誰能這樣？朱立倫能嗎？表面上的道貌岸然，只是凸顯假掰，年輕人不喜歡。」

對於與會人員，范世平表示，據了解這場餐會有20多人參加，許多是上市櫃企業家，而且多是藍營金主，卻歡迎陳時中參加，「可見陳不被藍營的支持者討厭，他的政治版圖有開發空間，而他也不排斥開闢新的政治空間，這是有戰略思維的。」

范世平分析，爆料者隔了一年半才把陳時中的影片放出來，當然是不懷好意，但不論動機為何，是誰放的，想用這個影片來打擊陳，「不但徒勞無功，反而適得其反，讓陳真的出來選市長，不管是台北還是桃園。」