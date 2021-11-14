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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強主動請戰辯論公投　「祈禱五道天雷轟醒民進黨」

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

第二場公投電視說明會將於18日登場，在「公投綁大選」項目，國民黨原本預計由黨主席朱立倫上場，但傳出朱不滿民進黨派律師、發言人對應自己在內的「黃金陣容」，決定換人。國民黨副秘書長羅智強主動請戰，將在18日對上內政部長徐國勇。

羅智強表示，自己並不是代表國民黨和徐國勇辯論，而是代表「過去的民進黨」和「現在的民進黨」辯論、代表「蔡同榮蔡公投」和「蔡英文蔡殺投」辯論、代表「苦行的林義雄」和「騙神的蘇貞昌」辯論，「我是宿在凱道上，被民進黨祖靈附身的羅智強！」

羅智強指出，被民進黨祖靈附身的自己，會睜目直視總統府裡，那一群民進黨的叛徒，「祈禱五道天雷，轟醒背叛民進黨的民進黨！」

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