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瑪莎惡少1個月就被忘了？　「台人健忘」數據超殘酷：不到1週

網搜小組／鄺郁庭報導

本站12日報導《瑪莎惡少燒5天！鄉民秒提普悠瑪、挖眼案　開酸：台人就快忘了》，瑪莎惡少一案爆出後，就有鄉民發文酸「之前好幾個說要討回公道的事件都被忘記了」，認為瑪莎拉蒂事件很快就會被忘記。而到底大家是否「明天就忘記」呢？就有人整理出數據，曝光超殘酷的答案。

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，張男。（圖／記者白珈陽攝）

▲瑪莎拉蒂惡煞一案震驚全台。（圖／記者白珈陽攝）

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數據分析媒體《網路溫度計》日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》做調查，以台中近一年來有受到全台高度關注的車禍事件來看，這次的瑪莎惡少案網路聲量最高，高達54,171筆；其次是5月5日方姓美髮師酒駕、撞死資深媒體人黃暐瀚母親，網路聲量為21,133筆；再來還有3月7日，台中未成年富少無照駕駛、撞死騎車的女大學生一案，網路聲量是7,138筆。

▲▼。（圖／網路溫度計提供）

▲以網路聲量來看，這次瑪莎惡少受到高度關注。（圖／網路溫度計提供）

至於為何瑪莎惡少案受到高度關注？再進一步查看54,171筆網路聲量資料，會發現討論度最高的，是網友發現張嫌先前就曾有傷害、群眾鬥毆等前科，這次僅因擦撞就將男大生揍到命危，讓人無法接受。

網友也認為父母縱容、教育觀偏差，另外，警方處理流程也引發爭議，延燒到政府公部門之外，台中市警局長還親上火線道歉，台中市長盧秀燕也強調要嚴查重辦，讓事件討論度飆高。

▲▼。（圖／網路溫度計提供）

▲先前受到關注的車禍案，話題約延燒一週，討論度就下滑超過9成。（圖／網路溫度計提供）

但到底是不是網友酸的「今天公祭，明天忘記」，以數據來看，不論是美髮師酒駕撞死婦人，還是未成年富少撞死女騎士，話題僅在事件後2天有所發酵，第3天就一路下滑到0-5000左右，接著幾天也僅在該區間，維持個幾千次討論；一週後，討論度大幅下滑超過9成，已經趨近於0。至於要如何延長關注度，就要看公部門如何接力，只要給受害者一個交代，也會打破這次網友對警察公權力不彰的質疑。

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