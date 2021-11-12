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瑪莎惡少燒5天！鄉民秒提普悠瑪、挖眼案　開酸：台人就快忘了

▲瑪莎拉蒂惡煞到案。（圖／記者白珈陽攝）

▲瑪莎拉蒂惡煞到案。（圖／記者白珈陽攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中18歲男大生因開車與瑪莎拉蒂擦撞，遭車上三人毆傷命危，事件引爆社會輿論，從原本應該單純只是交通事故的小事件，隨著惡少動手暴打，延伸變成治安問題。就有人在PTT的Gossiping板上發文，開酸「之前好幾個說要討回公道的事件都被忘記了」，不禁問卦「瑪莎拉蒂事件多久會被忘記？」

這位網友文中提到，之前好幾個事件，都是大家義憤填膺地說要「討回公道」的事情，「比如台鐵普悠瑪、內地警察、礦業法、火車殺人事件」，但隨著時間過去，慢慢就被淡忘或遺忘，忍不住嘲諷道「那這次的瑪莎拉蒂事件大概要多久才會被忘記ㄋ？」

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▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

貼文一出，不少人也直嘆，「差不多要退燒了」、「很快，台灣人軟弱無能，記憶力也差」、「等下個出事的出來洗」、「除了一堆親友團追殺，誰記得」、「這週過完就忘了。」也有鄉民開酸，「今天公祭，明天忘記」、「你說這個還沒死人，根本沒人在意」、「下週就忘了啦！誰會記那ㄇ久」、「快了，台灣人超健忘」、「沒半年就被遺忘……這幾年還少這種人神共憤的事嗎？還不是被忘了，」

還有網友紛紛提起近期事件，尤其是超商店員遭挖眼讓人最氣，「台中人力仲介公司好幾個人活活打死員工，也才兩週內，還有人記得嗎？也很年輕」、「看看屏東挖眼案」、「考考你，哪個地方的店員眼睛被挖？忘了吧」、「挖眼案有人記得嗎」、「你484已經忘記高雄大火= =」、「城中城、普悠瑪，還有人記得嗎」、「你還記得城中城火災、桃園被砂石壓死的司機嗎？」

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