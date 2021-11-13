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印度國防參謀長：中國已成頭號「安全威脅」　超越巴基斯坦

▲▼中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

▲印度國防參謀長認為，印中邊境的國安威脅最大。（圖／路透）

中央社記者林行健新德里13日專電

印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）最近在一場媒體主辦的論壇中表示，中國已成為印度頭號安全威脅。

印度主要媒體集團「時報集團」（Times Network）於10日至11日舉辦了「2021年時報當下峰會」（Times Now Summit），拉瓦特於11日出席其中一個場次的討論會。

「印度時報」（The Times of India）今天報導，拉瓦特在會中被問及中國是否為印度頭號敵人時回應：「這是無庸置疑的。來自北方邊境的威脅遠大於其他。」

除了中國之外，印度國土也與巴基斯坦接壤。在過去，印度一直視巴基斯坦為主要國安威脅。

拉瓦特說，印度軍方已為「意外衝突」做好準備，「如果加萬谷（Galwan Valley）事件重演，我們會以其人之道還治其身」。

去年6月中旬，印度與中國邊境部隊在加萬谷爆發流血衝突，戰鬥導致印方20名士兵喪生，中方雖未公布官方數字，但印媒聲稱，人民解放軍傷亡人數估計40餘。

▲▼中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

▲中印加勒萬河谷衝突重演，印度國防參謀長強調會「以其人之道還治其身」。（圖／翻攝自影片）

拉瓦特指出，雖然印方在衝突爆發後一直努力維持「脫離戰鬥」狀態，但從中方不斷在邊界修建基礎設施的情況看來，緊張的情勢短期內難以緩和。

他也強調，即使冬天將至，印度士兵已備妥進駐邊界的高海拔地區與中方部隊對峙，直到對方退回去年衝突以前的駐紮地點為止。

美國國防部於本月初遞交美國國會的一份報告稱，中國去年起就在中印爭議邊境興建了100座村莊。印度觀察人士推斷，這些村莊當中有一部分可能是軍營，以加強對這片地區的控制。

對此，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）於11日的例行記者會上說，印度不承認中方「非法佔據」的土地，也不接受中方「無正當依據」的領土主張。

巴格奇說，印方會持續透過外交管道，針對中國的這些行為提出強烈抗議。

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