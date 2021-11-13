　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇親自上場公投意見發表會　原對決朱立倫！藍營也提新名單

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 內政組 內政部長徐國勇 國民黨智庫遭「查水表」相關答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐國勇 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

4大公投將於12月18日登場，而首場意見發表會在今（13日）下午舉行，原定第二場、下周四（18日）的意見發表會，正反方名單也進行調整。內政部長徐國勇取代律師洪偉勝擔任公投綁大選一案的反方，原本表定將對上國民黨主席朱立倫，不過，傳出國民黨已決定更換名單，預計15日送交中選會。

中選會今日公布11月18日所舉行的第二場意見發表會，其中有兩個反方名單調整。第17案公投主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」意見發表會於下午3時至4時登場，正方為重啟核四公投領銜人黃士修，反方為台電核能發電處長許永輝。

第18案公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」意見發表會於下午5時至6時登場，正方為中廣董事長趙少康，反方為中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳。

第19案公投主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」意見發表會於晚間6時30分至7時30分，反方由內政部長徐國勇代替律師洪偉勝，而正方代表原本表定國民黨主席朱立倫，不過，傳出國民黨已決定更換名單，預計15日送交中選會。

第20案公投主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」。意見發表會於上午10時30分至11時30分登場，正方為蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅，反方由台灣環境規劃協會理事長趙家緯代替經濟部次長曾文生。

據了解，國民黨15日會將新名單送交中選會，包括國民黨主席朱立倫、國民黨立委費鴻泰、台南市議員謝龍介、國民黨副主席連勝文、台北市議員羅智強，更換為台北市議員張斯綱、鍾沛君、王鴻薇，及國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗。

▼公投意見發表會場次一覽表。（圖／中選會提供）

▲▼公投意見發表會場次一覽表。（圖／中選會提供）

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
球棒都K到凹陷！　大街上7打1狂毆
YouTube狂跳「破尺度羞片」　公公邊看邊顧嬰！她臉垮：才
快訊／淡水漁人碼頭火燒車！　烈焰沖天遊客嚇壞
77萬高端份子白打了？　陳時中：美國規定怪怪的
董事長「無預警」賣持股嚇壞投資人　公司致歉：他手滑
瑪莎惡少博弈網站被起底！會員免費看A片　改名後緊急關閉
母告別式破冰隋棠　姚元浩憔悴開工：只剩我一個人
米可白離婚2年「還會每天視訊」！　前夫親回感情現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南首場公投說明會開講　賴清德、蘇貞昌籲投下「四個不同意」

「打高端賺到」被砲翻！高嘉瑜修改貼文　網酸：沒人這樣補刀的

北市發放1500元「敬老愛心儲值金」　四大超商、美廉社「嗶卡領」

徐國勇親自上場公投意見發表會　原對決朱立倫！藍營也提新名單

罷免林昶佐二階連署初審未過　朱立倫：民間推動的予以尊重

AIT處長孫曉雅曝30年前嫩照　重逢跆拳道恩師！腰上黑帶驚呆網友

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開　媽祖是保佑我這種人

公投說明會藍營陣前換將　綠幕僚酸：朱立倫不想面對？

延續「黑旋風」傳奇　徐國勇號召獅友捐30萬助五峰國中拳擊隊

「家在哪寬恒就在哪」顏寬恒發暖文打溫情牌　4天獲9萬讚刷新紀錄

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

台南首場公投說明會開講　賴清德、蘇貞昌籲投下「四個不同意」

「打高端賺到」被砲翻！高嘉瑜修改貼文　網酸：沒人這樣補刀的

北市發放1500元「敬老愛心儲值金」　四大超商、美廉社「嗶卡領」

徐國勇親自上場公投意見發表會　原對決朱立倫！藍營也提新名單

罷免林昶佐二階連署初審未過　朱立倫：民間推動的予以尊重

AIT處長孫曉雅曝30年前嫩照　重逢跆拳道恩師！腰上黑帶驚呆網友

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開　媽祖是保佑我這種人

公投說明會藍營陣前換將　綠幕僚酸：朱立倫不想面對？

延續「黑旋風」傳奇　徐國勇號召獅友捐30萬助五峰國中拳擊隊

「家在哪寬恒就在哪」顏寬恒發暖文打溫情牌　4天獲9萬讚刷新紀錄

《恰吉》推出影集版！起源曝光15歲童星「被鬼娃狂賞巴掌」

雪山也下雪了！圈谷積雪10公分！　置身仙境遊客狂喜驚呼

男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

宜蘭深夜打人「球棒都打到凹陷」！1男重傷倒地　他秒開車逃跑

灰狼第三節轟40分逆轉湖人　唐斯拿29分終止近期6連敗

foodpanda限時優惠「買200折200」掀暴動！店員忙炸：5小時接41單

中國遊說美企高層！秘密信件曝　要求向議員施壓「阻擋抗中法案」

花2790元爽搬IKEA沙發「網卻嫌爆」　過來人大推2客群：超適合

「2021大港吃鍋」10萬獎金　在地名店爭當「高雄鍋王」

林子豪「臉色蒼白」失誤落淚　陳傑憲暖心安慰：我比你更慘

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

「漂亮寶貝」向柯請辭　被挖角返綠營

李應元喪禮採樹葬　婉謝花籃

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

王浩宇：不要以為鬥掉陳時中　就有機會被徵召

486曝匯款單「林靜儀子彈來了」　網驚「好多零」：這是炮彈了！

四大公投重點懶人包　正反意見、各黨立場一次看

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

陳時中喝酒唱歌影片瘋傳　宴會4主角曝光！領域橫跨政商學醫

居家檢疫違規外出染疫　蘇貞昌：要處罰

周玉蔻嗆顏寬恒：你告啊！潘朵拉盒子將打開

陳時中無罩嗨唱片誰流出的？吳子嘉：民進黨自己人

宏都拉斯總統訪台　3子女都在台灣工作求學

蘇貞昌罵立委吵死了　趙少康舉一例反擊

快訊／APEC領袖會議落幕！　張忠謀明早親自召開記者會說明

更多熱門

相關新聞

延續「黑旋風」傳奇　徐國勇號召獅友捐30萬助五峰國中拳擊隊

延續「黑旋風」傳奇　徐國勇號召獅友捐30萬助五峰國中拳擊隊

內政部長徐國勇13日與台北市至誠獅子會獅友到新竹縣五峰國中，捐贈30萬元社會福利金給五峰鄉拳擊隊，延續全國拳擊「黑旋風」傳奇，並做為日後關懷弱勢孩童的基金。

綠營公投宣講上千場　朱立倫：藍營靠基層對抗

綠營公投宣講上千場　朱立倫：藍營靠基層對抗

罷昶二階「10張連署書有3張不合格」　黃捷：不合格率比3Q還高

罷昶二階「10張連署書有3張不合格」　黃捷：不合格率比3Q還高

朱立倫主張必須使用核電　洪申翰：核電恐怖份子

朱立倫主張必須使用核電　洪申翰：核電恐怖份子

民進黨要賴士葆「向全國女性道歉」

民進黨要賴士葆「向全國女性道歉」

關鍵字：

徐國勇朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面