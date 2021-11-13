徐國勇親自上場公投意見發表會　原對決朱立倫！藍營也提新名單

▲徐國勇 。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

4大公投將於12月18日登場，而首場意見發表會在今（13日）下午舉行，原定第二場、下周四（18日）的意見發表會，正反方名單也進行調整。內政部長徐國勇取代律師洪偉勝擔任公投綁大選一案的反方，原本表定將對上國民黨主席朱立倫，不過，傳出國民黨已決定更換名單，預計15日送交中選會。

中選會今日公布11月18日所舉行的第二場意見發表會，其中有兩個反方名單調整。第17案公投主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」意見發表會於下午3時至4時登場，正方為重啟核四公投領銜人黃士修，反方為台電核能發電處長許永輝。

第18案公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」意見發表會於下午5時至6時登場，正方為中廣董事長趙少康，反方為中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳。

第19案公投主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」意見發表會於晚間6時30分至7時30分，反方由內政部長徐國勇代替律師洪偉勝，而正方代表原本表定國民黨主席朱立倫，不過，傳出國民黨已決定更換名單，預計15日送交中選會。

第20案公投主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」。意見發表會於上午10時30分至11時30分登場，正方為蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅，反方由台灣環境規劃協會理事長趙家緯代替經濟部次長曾文生。

據了解，國民黨15日會將新名單送交中選會，包括國民黨主席朱立倫、國民黨立委費鴻泰、台南市議員謝龍介、國民黨副主席連勝文、台北市議員羅智強，更換為台北市議員張斯綱、鍾沛君、王鴻薇，及國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗。

▼公投意見發表會場次一覽表。（圖／中選會提供）

