延續「黑旋風」傳奇　徐國勇號召獅友捐30萬助五峰國中拳擊隊

▲徐國勇號召獅友捐贈30萬助新竹縣五峰國中拳擊隊。（圖／內政部提供）

實習記者張鈞量／台北報導

內政部長徐國勇13日與台北市至誠獅子會獅友到新竹縣五峰國中，捐贈30萬元社會福利金給五峰鄉拳擊隊，延續全國拳擊「黑旋風」傳奇，並做為日後關懷弱勢孩童的基金。

徐國勇表示，自己在艋舺辛苦的家庭長大，自幼身體不好，意外的成為特殊教育專長的國小老師，深知再苦也不能苦孩子，尤其是偏鄉體育班的孩子求學期間更為辛苦，今年我國拳擊好手黃筱雯在東京奧運奪得銅牌，顯見拳擊在台灣扎根有成。

徐國勇強調，為讓新竹縣五峰拳擊「黑旋風」重返榮耀，特別號召至誠獅子會的獅友們，一同照顧偏鄉及弱勢的孩童，也期待企業各界行有餘力能多挹助資源，讓孩子能無後顧之憂的學習參賽。

徐國勇指出，在防疫期間持續邀請民間企業集團、慈善事業基金會等事業團體響應做公益，其中國際獅子會的獅友們已陸續捐出總值數千萬元的救護車及防疫物資，以實際行動支持防疫人員。

徐國勇回顧，宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨港大橋突然塌陷前，至誠獅子會也曾透過捐款來協助更新與汰換蘭陽救援協會及噶瑪蘭救難協會救災裝備，再發生意外發生時，宜蘭縣救難團隊也投入救援行動，透過汰換裝備實質提升並強化救災能量。

至誠獅子會會長王惠民表示，五峰拳擊隊成立於20年前，由現任國家代表隊總教練柯文明帶領，於全國賽屢獲佳績，因戰績輝煌，而被喻為「黑旋風」傳奇，但因偏鄉人口外移及體育資源相對匱乏，拳擊隊已解散。幸而去年在台灣原住民拳協會全力推動下，各界熱愛拳擊運動的人士大力支持，新竹縣五峰國中拳擊隊再次成立，希望獅友們的幫忙，能讓學生透過競技拳擊運動，培養專注力，提升自信與責任，追求人生卓越的舞台。