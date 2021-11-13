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老司機慌了！「台北3大」麗園便服店傳熄燈號　3關鍵退出酒國市場

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲酒店業者陸續申請復業，預計16日將會有業者陸續重新開幕，但有店家擔心沒有公關上班。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

全國疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心也逐步有條件開放八大行業，陸續有酒店業者在11日開始提出復業申請，經過聯合稽查核准後，還要將員工資料列冊，並呈報市府以及提供PCR以及小黃卡的相關資料，有些業者已經通過初步審核，但忠孝東路也有30多年的知名便服酒店亮起熄燈號。

中央陸續宣布八大行業有條件開放，夜店、舞廳以及KTV都陸續解禁，有女陪侍的酒店業者也在停業6個月後迎來復業曙光，在11日開始陸續被齊資料向市府提出復業申請，市府也聯合稽查小組前往查核，如過關就初步可以開業，但業者須提報員工資料以及快篩以及疫苗認證。

▲▼全國性擴大臨檢起跑，北市警中山分局前往轄區酒店臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市經營超過30年的麗園酒店，驚傳疫情後將亮起熄燈號。（圖／資料照）非當事店家

但是驚傳經營超過30年，位於忠孝東路統領百貨的「麗園酒店」恐將亮起熄燈號，前身名為凱薩帝苑的麗園酒店，曾經由已故老闆人稱「夏董」的夏成龍開設，麗園主要經營模式為「便服店」，曾與龍亨以及巴塞隆納並列「北市3大便服酒店」。

另外夏董也在統領百貨開了夜店「OMNI」，且夏董政商關係相當良好，又與竹聯幫幫主「么么」是同學，傳出因為不堪疫情負荷，又因夏董過世，2個兒子也不願意接手酒店事業，所以近期夏董妻子也初步定調可能「不開了」。

疫情趨緩後，許多業者也紛紛開始進行復業準備，有店家在停業期間將店面重新裝潢，並加裝滅菌門等防疫措施，有酒店業者在11日向市府相關單位提出申請，目前已經通過初步核准，也將準備迎接16號正式復業，但也有業者因有缺失要改進，所以準備資料重新送審。

但也有許多業者認為，復業可能會有「僧多粥少」的情形發生，因為停業期間，許多坐檯公關紛紛轉型飯局妹、甚至還有出國打工，因為飯局妹可能只要陪客人吃飯小酌，穿著也隨心所欲，遲到也不需要被扣錢，所以寧願接飯局，也不願意回酒店上班。

業者表示，許多公關不願意回到酒店上班，許多酒店也紛紛「端牛肉」，有業者祭出介紹費，甚至只要1個月內上滿一定的時數就會有額外的獎勵，也有酒店老闆相當樂觀，只要客人回流，就一定有公關會回來上班，所以對此也絕對不擔心，也期待16日能夠恢復營業。

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