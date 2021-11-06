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社會 社會焦點 保障人權

獨／蛇蠍女原是酒店「童話」　對戰包養男...從包廂一路打到大廳

▲蛇蠍酒店妹林女。（圖／翻攝當事人臉書）

▲酒店花名「童話」的林女被張男包養，2人還曾在酒店大打出手。（圖／翻攝當事人臉書）

記者邱中岳／台北報導

北市張姓博弈業者在彰化遭包養的31歲林姓女子殺害棄屍，據悉，2人在酒店認識，張平時以綽號「龍哥」進酒店消費，林女在酒店則花名「童話」，張還在中山區條通商圈附近租屋給林女住，但是2人常因細故發生爭執，甚至還從包廂打到大廳。

知情人士透露，張姓死者在酒店綽號「龍哥」，據聞係經營博弈相關事業，而涉殺人的林姓女子在酒店花名「童話」，林女混跡在林森北路上班，張常常開桌消費找林女坐檯。

但據聞，雖然林女每個月被張男以15萬元包養，但是張男要求林女不得在酒店上班，甚至還會出手打人，氣不過的林女疑似撂人教訓，是否因此鬧出人命連林女全家都捲入，檢警已著手釐清。

據了解，酒店花名童話的林姓女子，在林森北路酒店上班，因多年前認識綽號「龍哥」的張姓死者，張以每個月15萬元的代價包養林女，但2人卻常常因細故發生爭執。

知情人士透露，林女與張姓男子常爭執，交往期間分分合合，讓旁人搞不清楚2人交往狀況，林女有時候也會陪張姓男子四處到酒店消費。

2人平時作風強勢誰也不讓步，還會相約到酒店喝酒，並曾在酒店包廂內大打出手，一路從包廂打到大廳，最後聽說還是林女佔上風。

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