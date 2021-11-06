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獨／包養「童話女」變沈屍　友哽咽：龍哥溼身託夢「我都沒錢了」

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼彰化酒店妹林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／台北報導

台北張姓博弈業者「龍哥」被棄屍在彰化東螺溪，警檢查出酒店花名「童話」的林女及其父母、弟弟涉有重嫌，據悉是林父不滿女兒被施暴被欺負，還為他墮胎，才將張男失手殺死，但友人為死者反駁，強調男方簡直將她寵上天了，出門吃飯都為她夾菜，每次看她身上都是白白淨淨的，墮胎、遭欺負一說，簡直是「胡扯一通」。

龍哥友人指出，龍哥每月給高達10萬元的包養費，是要她不要在酒店工作，今年確實有聽到2人談及懷孕的事情，龍哥還說到，他年紀大了也有兒子了，並沒有強迫對方去墮胎；2人確實經常吵架，期間也分分合合很多次，最近一次談分手後，男方雖然沒有再付包養費，但也付房租給女方住，就是希望對方能回心轉意。

▲蛇蠍酒店妹林女。（圖／翻攝當事人臉書）

▲彰化酒店妹林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自網路）

友人哽咽說，當時大家都很焦急的在找龍哥時，有個朋友夢到他回來了，身上溼答答的，只有穿一件內褲，以為他要進電梯，卻突然轉回頭，說了一句「ＸＸ，你有錢嗎，我身上都沒錢了」；也有一個朋友作夢「他坐在地上，手在被綁著，身上被打到傷痕累累」，隔天就傳來他陳屍在東螺溪的消息，大家都無法置信。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲張男陳屍在彰化東螺溪。（圖／ETtoday資料照）

友人還回憶龍哥與「童話」有一次吵架，竟是因為女方的手機內存有許多男性友人照片不給看，甚至女方常說要回鹿港老家，龍哥也深信不疑，癡癡等她回台北，對於這麼愛她的人，怎麼可能會動手打她，至於傳出家屬在解剖時，有看到像砂石之類的東西，這方面恐怕有待檢警進一步釐清。

▲▼彰化酒店妹林女涉嫌殺害張男，現傳林女家人全遭聲押。。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林女涉嫌殺害張男，林家父母、林弟一併遭法辦。（圖／ETtoday資料照）

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關鍵字：

託夢彰化東螺溪酒店包養溪湖

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